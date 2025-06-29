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Sagalassos Antik Kenti'nde 'Anadolu Ateşi' Gece Gösterisi

Sagalassos Antik Kenti'nde düzenlenen ilk gece gösterisinde Anadolu Ateşi, 5 bin kişilik izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 13:00
Sagalassos Antik Kenti'nde 'Anadolu Ateşi' Gece Gösterisi

Sagalassos Antik Kenti'nde Unutulmaz Bir Gece

Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti, tarihî atmosferinde gerçekleştirilen ilk gece gösterisi ile sanatseverleri bir araya getirdi. Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Lavanta Hasadı ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında sahne alan Anadolu Ateşi, izleyenlere muhteşem bir performans sundu.

Etkinlikte Neler Yaşandı?

Gösteri öncesinde Antoninler Çeşmesi'nin etkileyici aydınlatması geceyi daha da güzelleştirdi. Etkinlik, DJ performansı ile başladı ve ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerinden oluşan müzik grubu, enstrüman eşliğinde şarkılar seslendirdi.

Daha sonra sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, dansseverlere unutulmaz anlar yaşattı ve gösteriyi yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı izleyici takip etti.

Burdur Valisi'nden Açıklamalar

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gösteri sonrası yaptığı açıklamada, Anadolu Ateşi'ni sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu dile getirdi. Ayrıca, Sagalassos Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde devam eden Geleceğe Miras Projesi kapsamında önemli ilerlemelerin kaydedildiğini bildirdi. Bilgihan, "Gece aydınlatması noktasında önemli bir yol alındı. Eylül ayı itibarıyla Sagalassos'u tarihsever ve kültürseverlerle daha fazla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Gururlu Anlar

Anadolu Ateşi dansçısı ve dans eğitmeni Fatih Kazık, Burdurlu olmanın ve kentte ilk kez sahne almanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Gösteri sonunda Vali Bilgihan, dansçılara lavanta demeti hediye etti.

Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti'nde ilk gece gösterisinde Anadolu Ateşi sahne aldı. DJ...

Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti'nde ilk gece gösterisinde Anadolu Ateşi sahne aldı. DJ performansıyla başlayan etkinlikte, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan müzik grubu enstrümanlar eşliğinde şarkılar seslendirdi.

Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti'nde ilk gece gösterisinde Anadolu Ateşi sahne aldı. DJ...

Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti'nde ilk gece gösterisinde Anadolu Ateşi sahne aldı. DJ performansıyla başlayan etkinlikte, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan müzik grubu enstrümanlar eşliğinde şarkılar seslendirdi.

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