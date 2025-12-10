DOLAR
İncirliova - Aydın Şehir Hastanesi Arasında Yeni Yol Hizmete Açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova-Efeler arasındaki 6 bin 500 metre uzunluğundaki yeni yolu tamamlayarak Aydın Şehir Hastanesi'ne erişimi hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:13
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehir Hastanesi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Yeni güzergah, İncirliova ile Efeler ilçeleri arasında alternatif bir ulaşım hattı oluşturarak hastaneye erişimi hızlandıracak ve bölgedeki trafik akışını rahatlatacak.

Proje Detayları

Çalışmalar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Acarlar Mahallesi ile Kazakkahvesi mevkiinden Aydın Şehir Hastanesi'ne uzanan, iki güzergahtan oluşan toplam 6 bin 500 metre uzunluğundaki yol projesi tamamlandı. Proje kapsamında Otokorkuluk yapımı ile yol çizgi ve logo imalatları da yapılarak yol konforu artırıldı.

Beklenen Etki

Yeni yol, hastaneye ulaşımı çok daha hızlı ve konforlu hale getirirken, kent içi trafiğinin de önemli ölçüde azalmasını hedefliyor. Aydın genelinde kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar sürücüler ve yayalar için güvenli, modern yollar oluşturma çalışmalarının bir parçası olarak hayata geçirilen yatırım, ulaşım standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Başkanın Açıklaması

Özlem Çerçioğlu proje hakkında şu ifadeleri kullandı: "Güzel Aydınımızı yol yapım ve yenileme çalışmalarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızı, projelerimizi ve çalışmalarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz".

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

