Atlı Jandarma Ekibi Fethiye’de Göreve Başladı

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de, atlı jandarma ekibi göreve başladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından görevlendirilen atlı jandarma timi, bölgedeki asayiş ve kamu düzenine katkı sağlamak amacıyla bu önemli göreve başladı.

Açıklamada, ekibin Likya Yolu, Kayaköy, Belcekız ve Kumburnu plajları gibi popüler yerlerde görev alacağı belirtildi. Atlı tim, ayrıca kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti olaylarının önlenmesi ile orman yangınlarının çıkmasını engellemek için de çalışmalara devam edeceği ifade edildi.

Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun arttığı Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de, atlı jandarma ekibi göreve başladı.

Yerli ve yabancı turist yoğunluğunun arttığı Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de, atlı jandarma ekibi göreve başladı.