ATÜ Bilim Kafe’de Kadın Kooperatifleri: Yerel Kalkınma ve İş Birliği Öne Çıktı

ATÜ Bilim Kafe’de Doç. Dr. Fatma Feyza Gündüz, kadın kooperatiflerinin yerel kalkınma, kadın istihdamı ve kamu-üniversite-sivil toplum iş birliğindeki rolünü anlattı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:33
ATÜ Bilim Kafe’de Kadın Kooperatifleri: Yerel Kalkınma ve İş Birliği Öne Çıktı

ATÜ Bilim Kafe’de Kadın Kooperatifleri Masaya Yatırıldı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesindeki Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen ATÜ Bilim Kafe etkinliği, bu kez Adana Kadın Kooperatifi Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kooperatifçilik, Dönüşüm ve Kadının Rolü

Etkinliğin konuşmacısı ATÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Feyza Gündüz oldu. Doç. Dr. Gündüz, kooperatifçiliğin tarihsel gelişimini, dünyada ve Türkiye’de kooperatiflerin geçirdiği dönüşümü ve günümüzde üstlendiği ekonomik ve sosyal rolleri değerlendirdi. Konuşmada özellikle kadın kooperatiflerinin yerel kalkınma, kadın istihdamı ve toplumsal dayanışma açısından önemi vurgulandı.

Katılımcılar ve Vurgu Yapılan Konular

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neşe Yalçın ve Prof. Dr. Başak Doğru Mert, İİSBF Dekanı Prof. Dr. Fatma Nur İplik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile Adana Kadın Kooperatifi Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış başta olmak üzere akademisyenler, kooperatif başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kadın kooperatiflerinin rolü ve kamu-üniversite-sivil toplum iş birliklerinin önemi öne çıkarıldı.

Teşekkür ve Kapanış

Program sonunda, etkinliğe katkılarından dolayı Doç. Dr. Fatma Feyza Gündüz, Adana Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış ve Başkan Yardımcısı Tülay Kümber adına teşekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen tarafından verildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ) KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ...

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ) KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ATÜ BİLİM KAFE" ETKİNLİKLERİ, BU KEZ ADANA KADIN KOOPERATİFİ BİRLİĞİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ) KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Tramvay ve Otobüsler 2025'te 139 milyon 294 bin 201 Yolcu Taşıdı
2
Kayseri'de 'Tesisat Sizden Kombi Bizden' 4 Bin Haneyi Doğalgaza Taşıdı
3
Düzce İGM'de Denetim Komisyonu Üyeleri Seçildi
4
Samsun'da 7 Bin Hasta Evde Sağlık Hizmeti Alıyor
5
Talas'ta Yarıyıl Tatilinde Teknoloji Eğitimleri Başlıyor
6
Haydarpaşa Limanı İthal Sıfır Otomobillerle Doldu
7
Selçuk Üniversitesi 2025'te Sağlık ve Eğitimde Güçlü Yatırımlar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları