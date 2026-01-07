ATÜ Bilim Kafe’de Kadın Kooperatifleri: Yerel Kalkınma ve İş Birliği Öne Çıktı

ATÜ Bilim Kafe’de Kadın Kooperatifleri Masaya Yatırıldı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesindeki Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen ATÜ Bilim Kafe etkinliği, bu kez Adana Kadın Kooperatifi Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kooperatifçilik, Dönüşüm ve Kadının Rolü

Etkinliğin konuşmacısı ATÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Feyza Gündüz oldu. Doç. Dr. Gündüz, kooperatifçiliğin tarihsel gelişimini, dünyada ve Türkiye’de kooperatiflerin geçirdiği dönüşümü ve günümüzde üstlendiği ekonomik ve sosyal rolleri değerlendirdi. Konuşmada özellikle kadın kooperatiflerinin yerel kalkınma, kadın istihdamı ve toplumsal dayanışma açısından önemi vurgulandı.

Katılımcılar ve Vurgu Yapılan Konular

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neşe Yalçın ve Prof. Dr. Başak Doğru Mert, İİSBF Dekanı Prof. Dr. Fatma Nur İplik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile Adana Kadın Kooperatifi Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış başta olmak üzere akademisyenler, kooperatif başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kadın kooperatiflerinin rolü ve kamu-üniversite-sivil toplum iş birliklerinin önemi öne çıkarıldı.

Teşekkür ve Kapanış

Program sonunda, etkinliğe katkılarından dolayı Doç. Dr. Fatma Feyza Gündüz, Adana Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış ve Başkan Yardımcısı Tülay Kümber adına teşekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen tarafından verildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ) KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ATÜ BİLİM KAFE" ETKİNLİKLERİ, BU KEZ ADANA KADIN KOOPERATİFİ BİRLİĞİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.