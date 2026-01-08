ATÜ ve Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi'nden akademik iş birliği adımı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi heyetiyle yükseköğretim alanında ortak çalışma imkanlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmeye katılan heyet

Toplantıda Kazakistan heyeti adına Rektör Kairat Zhakupov, Havacılık Mühendisliği Bölüm Başkanı Almas Bıtenov ve Dış İlişkiler Koordinatörü Azamat Kuzhbanov yer aldı. ATÜ heyetinde ise Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Haşim Kelebek, Prof. Dr. Başak Doğru Mert ve Prof. Dr. Neşe Yalçın, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naime Filiz Özdil, Genel Sekreter Doç. Dr. Nihat Döngel, İleri teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTEM) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ethem İlhan Şahin ve İKSAD Genel Koordinatörü Dr. Atabek Movlyanov hazır bulundu.

Görüşmede öne çıkan başlıklar

Taraflar, havacılık ve uzay bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ortak araştırma projeleri, akademik ve öğrenci değişim programları, ortak eğitim faaliyetleri ve uluslararası proje başvuruları konularını ele aldı. Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının iki üniversite için önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı.

Görüşme, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan iş birliği protokollerine ilişkin iyi niyet temennileri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

