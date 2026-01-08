ATÜ ve Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi'nden akademik iş birliği adımı

ATÜ ile Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi heyeti, havacılık ve mühendislik alanlarında ortak araştırma, değişim programları ve uluslararası projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:06
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:06
ATÜ ve Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi'nden akademik iş birliği adımı

ATÜ ve Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi'nden akademik iş birliği adımı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi heyetiyle yükseköğretim alanında ortak çalışma imkanlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmeye katılan heyet

Toplantıda Kazakistan heyeti adına Rektör Kairat Zhakupov, Havacılık Mühendisliği Bölüm Başkanı Almas Bıtenov ve Dış İlişkiler Koordinatörü Azamat Kuzhbanov yer aldı. ATÜ heyetinde ise Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Haşim Kelebek, Prof. Dr. Başak Doğru Mert ve Prof. Dr. Neşe Yalçın, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naime Filiz Özdil, Genel Sekreter Doç. Dr. Nihat Döngel, İleri teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTEM) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ethem İlhan Şahin ve İKSAD Genel Koordinatörü Dr. Atabek Movlyanov hazır bulundu.

Görüşmede öne çıkan başlıklar

Taraflar, havacılık ve uzay bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ortak araştırma projeleri, akademik ve öğrenci değişim programları, ortak eğitim faaliyetleri ve uluslararası proje başvuruları konularını ele aldı. Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının iki üniversite için önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı.

Görüşme, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan iş birliği protokollerine ilişkin iyi niyet temennileri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

KAZAKİSTAN SİVİL HAVACILIK AKADEMİSİ HEYETİ, ATÜ YÖNETİMİ İLE BİR ARAYA GELEREK YÜKSEKÖĞRETİM...

KAZAKİSTAN SİVİL HAVACILIK AKADEMİSİ HEYETİ, ATÜ YÖNETİMİ İLE BİR ARAYA GELEREK YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA ORTAK ÇALIŞMA İMKANLARINI DEĞERLENDİRDİ.

GELECEKTE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Havalimanı 2025'te Rekor Artış: Yolcu, Uçuş ve Yük Trafiği Arttı
2
Afyonkarahisar'da ÇMVA Ziyaretleri: Besicilik İşletmelerinde İnceleme ve Bilgilendirme
3
Başkan Özdoğan Ankara'da Hacılar İçin 2026 Planlarını ve Hacılar-Erciyes Yolu'nu Görüştü
4
Beyoğlu'da Esnaf Kum Torbalarıyla Su Baskınına Karşı Önlem Aldı
5
Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş
6
Melikgazi 2026'da Daha Yeşil: 30’un Üzerinde Park Yenilenecek, Binlerce Ağaç Dikilecek
7
Büyükkılıç Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları