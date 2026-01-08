Nevşehir’de 'Acil Hayat Butonu' Yeniden Başlatıldı

Nevşehir Belediyesi, yalnız yaşayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için 2020'de başlatılan 'Acil Hayat Butonu' uygulamasını yeniden devreye aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:00
Nevşehir Belediyesi, yalnız yaşayan hasta, yaşlı ve engelli bireyler için 'Acil Hayat Butonu' uygulamasını yeniden hayata geçirdi. Uygulama, 2020 yılında Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılmıştı.

Başkan Rasim Arı’nın 50 Vizyon projesinden biri olan ve Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında geliştirilen proje, bakıma muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmayı ve güven duygusunu artırmayı hedefliyor.

Nasıl çalışıyor?

Yapılan yeni planlama ile tekrar devreye alınan projede, hasta, yaşlı ve engelli bireylerin evlerine 153 Çağrı Merkezi'ne doğrudan ve kesintisiz iletişim sağlayan akıllı çağrı sistemi kuruldu. Vatandaşlar, evlerindeki butona basarak Turkuaz Masa aracılığıyla belediye hizmeti talep edebilecek.

Çağrı merkeziyle yapılan görüşme sonrası belediye ekipleri; elektrik ve su arızalarının giderilmesi, ilaç ve temel gıda maddelerinin temini ve ulaştırılması, hastaneye ulaşım gibi sosyal hayat içindeki talepler için harekete geçerek ihtiyaç sahibinin evine ulaşacak. Tıbbi yardım taleplerinde ise çağrı merkezi görevlileri adres bilgilerini 112 Acil Sağlık ekipleriyle paylaşarak ambulans yönlendirecek.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Rasim Arı, uygulamanın yardıma ihtiyaç duyanlara derman olacağını ifade ederek, "Şehirde kimsesiz olan yalnız yaşayan yaşlılarımızın kimsesizlerimizin evlerine kurduğumuz bir sistem. O sistemle vatandaşımız sadece tuşa basıyor, eksiklerini belediyemize iletiyor. Biz de belediye olarak o eksiklerini alıp kendisine ulaştırıyoruz. Teyzelerimiz amcalarımız alo diyor ve ne ihtiyaçları varsa ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizler ’Şehrimizde kimse sahipsiz kalmayacak’ dedik. Vatandaşlarımıza umut olmaya devam edeceğiz. Onların hayata daha güvenli bakması adına çalışmalarımızı 7/24 sürdüreceğiz"

