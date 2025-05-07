Auca Pınarı'nın Kuruması: Batı Şeria'da Su Kıtlığı ve Yerinden Edilme Tehditi

Batı Şeria'nın Su Kaynağı Auca Pınarı Kasıtlı Olarak Kurutuldu

Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'nın en önemli doğal kaynaklarından biri olan Auca Pınarı'nın kurumasının, İsrail'in kasıtlı uygulamaları nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor. Auca Pınarı, El-Auca beldesinde yer alan ve yaz aylarında tarım, hayvancılık ile iç turizm için hayatı sürdüren bir kaynak. Ancak bu kaynak, şimdi hayatı durma noktasına getirmiş durumda.

Su Kaynağının Kapatılması ve Etkileri

Auca Beldesi Belediye Başkanı Fahri Nücum, suyun kuruduğunu ve bu durumun hem besicileri hem de çiftçileri derinden etkilediğini vurguladı. Nücum, İsrail'in elindeki kaynakların, Filistinlilere kapatıldığını ve bölgedeki vatandaşı göçe zorlamaya çalıştığını ifade etti. Auca Pınarı'nın etrafında açılan kuyuların, İsrail tarım ve hayvancılık merkezlerini beslemek amacıyla kullanıldığını aktardı.

Yerel Halkın Yaşadığı Zorluklar

Beldede yaşayan çiftçi Süleyman Zayid, pınarın kurumasının kendileri için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. 1980'lerden beri burada yaşayan Zayid, "Susuz uyanıyoruz. Yahudi yerleşimcilerin pompalarıyla suyun yönlendirildiğine tanık oluyoruz," dedi.

İç Turizm ve Ekonomik Etkiler

İç turizm de bölgedeki su kıtlığından etkilenmiş durumda. Heysem Zayid, Auca'nın iç turizm için önemli bir alan olduğunu, her Cuma gününde 10 bin kadar Filistinlinin burayı ziyaret ettiğini söyledi. Ancak, güvenlik tehdidinin artmasıyla bu sayının düştüğünü ve bölgenin artık bir tehdit alanına dönüştüğünü belirtti.

Artan Saldırılar ve Baskılar

7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarının ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılarda önemli bir artış yaşandı. Filistin resmi kaynaklarına göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 960’tan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin kişi yaralandı ve 16 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nisan 2025’te 341 saldırı gerçekleştirdiği ve yeni yerleşim birimleri kurmaya çalıştığı bildiriliyor.

Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'nın en önemli doğal kaynaklarından Auca Pınarı'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasıtlı uygulamaları neticesinde onlarca yıl sonra "ilk kez" tamamen kuruduğunu belirtiyor. Ürdün Vadisi'nin doğusunda Eriha kentine bağlı El-Auca beldesinde yer alan ve yaz aylarında su bolluğu nedeniyle tarım, hayvancılık ve iç turizm için can damarı sayılan Auca Pınarı'nın kuruması, beldede hayatı durma noktasına getirdi.

Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'nın en önemli doğal kaynaklarından Auca Pınarı'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasıtlı uygulamaları neticesinde onlarca yıl sonra "ilk kez" tamamen kuruduğunu belirtiyor. Ürdün Vadisi'nin doğusunda Eriha kentine bağlı El-Auca beldesinde yer alan ve yaz aylarında su bolluğu nedeniyle tarım, hayvancılık ve iç turizm için can damarı sayılan Auca Pınarı'nın kuruması, beldede hayatı durma noktasına getirdi.