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Aujourd'hui la Turquie Gazetesi'nin 20. Yılı Beyoğlu'nda Kutlandı

Fransızca yayımlanan Türkiye'nin ilk gazetesi Aujourd'hui la Turquie, 20. yılını Beyoğlu'nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 13:50
Aujourd'hui la Turquie Gazetesi'nin 20. Yılı Beyoğlu'nda Kutlandı

Türkiye’nin İlk Fransızca Gazetesi 20 Yaşında!

Türkiye'de son 50 yılda Fransızca yayımlanan ilk gazete olan Aujourd'hui la Turquie, kuruluşunun 20. yılını Beyoğlu'ndaki Belçika Sarayı’nda gerçekleştirilen özel bir etkinlikle kutladı.

Etkinlikte Duygusal Anlar

Etkinliğe ev sahipliği yapan Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, gazeteciliğin önemine vurgu yaparak, gençken kendisinin de bir gazeteci olmayı hayal ettiğini dile getirdi. Geç saatlere kadar süren çalışmalardan dolayı bu isteğinden vazgeçtiğini paylaşan Anderlecht, katılan herkesle birlikte bu önemli güne katkı vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

20 Yılda Neler Değişti?

Gazetenin genel yayın yönetmeni Hüseyin Latif, Başkonsolos Anderlecht'e teşekkür ederek, konsoloslukta dördüncü kez kutlama düzenlediklerini belirtti. Latif, gazetelerin kuruluş yılına dair düşüncelerini dile getirirken, “20 yıl içinde, ABD’de, Avrupa’da, Türkiye’de ve Orta Doğu’da pek çok değişim yaşadık.” ifadesini kullandı ve gazetenin siyasi, ekonomik ve kültürel konulara tarafsız bir bakış açısıyla yaklaştığını vurguladı.

Türkiye'nin AB Adaylığı Üzerine Çalışmalar

Gazetede 20 yıldır köşe yazarı olarak görev yapan Mireille Sadege, Türkiye’nin NATO’daki rolü üzerine doktora tezi yazdığını belirtti. Sadege, “Amacımız, Türkiye’nin gerçek yönlerini Avrupa'ya Francofon bir dille tanıtmak oldu.” diyerek, Türkiye’nin AB adaylığını savunduklarını ve bunu hala desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Sanat ve Kültürün Buluşma Noktası

Etkinlikte sanatçı ve yazar Bedri Baykam da söz alarak, Aujourd'hui la Turquie’nin iki kültür arasında köprü kurduğunu ifade etti. Baykam, “İkisi, bu gazetenin oldukça rahat okunan bir yayın olmasını sağladı.” dedi.

Etkinlik sonunda, gazeteye katkı sağlayan isimlere plaket takdim edildi. Yayın hayatının ilk yıllarında yalnızca Fransa ve Türkiye'deki okurlarla buluşan Aujourd'hui la Turquie, bugün Fransa, Belçika, İsviçre ve Kanada'da da yayınlanarak Türkiye'nin zengin kültürel, sosyal ve ekonomik durumunu yansıtmaya devam ediyor.

Türkiye'de son 50 yılda Fransızca yayımlanan ilk gazete Aujourd'hui la Turquie'nin kuruluşunun 20....

Türkiye'de son 50 yılda Fransızca yayımlanan ilk gazete Aujourd'hui la Turquie'nin kuruluşunun 20. yılı, Beyoğlu'ndaki Belçika Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte kutlandı. Etkinliğe Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht (ortada), gazetenin genel yayın yönetmeni Hüseyin Latif (solda) ile köşe yazarı Mireille Sadege (sağda) de katıldı.

Türkiye'de son 50 yılda Fransızca yayımlanan ilk gazete Aujourd'hui la Turquie'nin kuruluşunun 20....

Türkiye'de son 50 yılda Fransızca yayımlanan ilk gazete Aujourd'hui la Turquie'nin kuruluşunun 20. yılı, Beyoğlu'ndaki Belçika Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte kutlandı. Etkinliğe Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht (ortada), gazetenin genel yayın yönetmeni Hüseyin Latif (solda) ile köşe yazarı Mireille Sadege (sağda) de katıldı.

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