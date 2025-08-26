DOLAR
Australia Post, ABD ve Porto Riko'ya Çoğu Gönderiyi Gümrük Kuralları Nedeniyle Askıya Aldı

Australia Post, ABD'nin yeni gümrük kuralları nedeniyle bugün itibarıyla ABD ve Porto Riko'ya yönelik çoğu posta ve kargoyu askıya aldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:06
Yeni ABD gümrük kuralları gönderi akışını durdurdu

Australia Post, ABD'nin yeni gümrük kuralları nedeniyle bu ülkeye yönelik posta ve kargo gönderilerinin büyük bölümünün bugün itibarıyla askıya alındığını açıkladı.

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) tarafından aktarılan açıklamada, ABD'nin düşük değerli paketlere uygulayacağı yeni kurallar nedeniyle gönderilerin çoğunun durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, yalnızca mektup, belge ve 150 doların altındaki hediyelerin gönderimine izin verileceği; diğer gönderilerin ise "bir sonraki duyuruya kadar" kabul edilmeyeceği vurgulandı. Kararın ABD ile Porto Riko'ya gönderilecek çoğu ürünü kapsadığı kaydedildi.

Kurum ayrıca, "Durumun karmaşık ve hızla değişen yapısı nedeniyle müşterilerimize sürdürülebilir çözüm geliştirebilmek için geçici ve kısmi bir askıya alma uygulaması zorunlu hale gelmiştir." ifadesine yer verdi.

Haberde yer verilen siyasi bağlamda, Donald Trump'ın 30 Temmuz'da imzaladığı kararnameye göre, 29 Ağustos itibarıyla ederi 800 dolar altındaki ihracat malları üzerindeki gümrük vergisi muafiyeti kaldırılıyor. Ancak ederi 100 doların altındaki mektup, belge ve hediyelik eşyalar gümrük vergisinden muaf olmaya devam edecek.

Benzer adımların diğer ülkelerde de görüldüğü belirtilerek, Hindistan yönetiminin de 23 Ağustos'taki açıklamasında, ABD'nin yeni gümrük kuralları nedeniyle bu ülkeye yapılacak posta gönderilerini 25 Ağustos itibarıyla askıya alacağını duyurduğu hatırlatıldı.

