Avanos'ta Tarihi Eser Operasyonu: 7 El Yazması Kur'an Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 el yazması Kur'an-ı Kerim ve tarihi eserler ele geçirildi; şüpheli B.C. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:51
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akarca köyünde B.C.'nin ikametinde tarihi eser bulunduğu bilgisi aldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda B.C. gözaltına alındı. Adresteki aramada 7 el yazması Kur'an-ı Kerim, tarihi eser niteliğinde 3 bakır tabak, sürahi ve tablo ele geçirildi.

Şüpheli B.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

