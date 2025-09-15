Avanos'ta Tarihi Eser Operasyonu: 7 El Yazması Kur'an Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akarca köyünde B.C.'nin ikametinde tarihi eser bulunduğu bilgisi aldı.
Operasyonda Ele Geçirilenler
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda B.C. gözaltına alındı. Adresteki aramada 7 el yazması Kur'an-ı Kerim, tarihi eser niteliğinde 3 bakır tabak, sürahi ve tablo ele geçirildi.
Şüpheli B.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. Adresteki aramada, 7 el yazması Kur'an-ı Kerim, tarihi eser niteliğinde 3 bakır tabak, sürahi ile tablo ele geçirildi.