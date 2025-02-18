Avcılar'da 30 Bin Dolar ve 2 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Avcılar'da 2 evden çaldıkları 30 bin dolar ve 2 milyon 340 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:48
Avcılar'da 30 Bin Dolar ve 2 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Avcılar'da Büyük Hırsızlık Olayı: 2 Tutuklama

İstanbul Avcılar'da gerçekleştirilen hırsızlık olayları ile birlikte, 30 bin dolar ve 2 milyon 340 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir evden 14 Ocak'ta 30 bin dolar, Kartal Sokak'ta ise 4 Şubat'ta 2 milyon 340 bin lira değerinde ziynet eşyası, bir miktar para ve bir tabanca çalındığına yönelik ihbar aldı.

Polisin Operasyonu

Hırsızlık olaylarının ardından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, kimlikleri belirlenen şüphelilerin Sultan D. (41) ve Sibel D. (23) olduğu tespit edildi.İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, Sultan D'nin 36 suç kaydı ve 13 aranması, Sibel D'nin ise 15 suç kaydı ve 4 aranması bulunduğu öğrenildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay, bölgedeki hırsızlıkların önlenmesine yönelik çalışmalara ışık tutarken, güvenlik güçlerinin etkin mücadelesi ile suçluların adalet önüne çıkarılması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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