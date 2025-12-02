Avcılar'da başıboş köpekler sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu

Avcılar'da başıboş köpeklerin saldırısında 10 koyun telef oldu, çok sayıda hayvan yaralandı. Çiftçiler yetkililerden acil müdahale talep ediyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:50
Avcılar'da başıboş köpekler sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu

Avcılar'da başıboş köpekler sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu

Avcılar'da başıboş sokak köpeklerinin Küçükçekmece gölü kenarındaki çiftliklere düzenlediği saldırıda yaklaşık 10 koyun telef oldu, çok sayıda hayvan yaralandı ve bazıları kayboldu. Olay dün sabah erken saatlerde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Bölgedeki çok sayıda başıboş köpeğin gece saatlerinde bir araya gelerek saldırdığı bildirildi. 82 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı'nın 26 koyunu bulunuyordu; Kaşıkçı'nın bildirdiğine göre 10 koyunu öldü, ayrıca kayıp ve yaralı hayvanlar var.

Köpeklerin geçmişte de bölgede farklı çiftliklere saldırdığı, onlarca ördek, tavşan, keçi ve ineği telef ettiği belirtildi. Çiftçiler, sokak köpeklerinin insanlara da defalarca saldırdığını ve yaralanmaların yaşandığını aktarıyor.

Çiftçilerin tepkisi

82 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı yaşananları şöyle anlattı: "Başıboş köpekler hayvanlara, insanlara sürekli saldırıyor. Yetkililer müdahale etmiyor. Ne olacak bu böyle, 15 hayvanım zarar gördü. 10 tane koyunum öldü, 5-6 tanesi de yaralandı. Daha da çevrede hayvanlar var, ölü mü yaralı mı bilmiyorum. Hayvanlarımızın dışında biz de korkuyoruz, can taşıyoruz. Köpekler aç, gözü dönmüş bize de saldırabilir. Yetkililerden bu duruma müdahale edilmesini istiyorum, zararımın karşılanması istiyorum. Ben 82 yaşındayım, daha ne iş yapabilirim"

Ali Rıza Akyol ise bölgedeki diğer çiftliklerin de hedef alındığını anlattı: "Ben tüm hayvanları seviyorum, tavşan, tavuk, ördeklerimiz, keçi, koyun, atımız vardı. Biz bunlarla burada mutluyduk. Bu sokak köpekleri bir gece 10-15 tanesi bir araya geliyor, baskın yapıyor. Ne kadar hayvan varsa hepsini telef ediyorlar. Daha 3 gün önce keçimi yediler, 2 seferde toplamda 45 ördeğimi yediler. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz"

Çiftçiler, yetkililerden bölgedeki başıboş köpeklerle ilgili acil müdahale ve zararlarının karşılanmasını talep ediyor.

AVCILAR'DA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ, KOYUN SÜRÜSÜNE SALDIRDI. YAKLAŞIK 10 KADAR KOYUNU TELEF EDEN...

AVCILAR'DA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ, KOYUN SÜRÜSÜNE SALDIRDI. YAKLAŞIK 10 KADAR KOYUNU TELEF EDEN VE ÇOK SAYIDA KOYUNU DA YARALAYAN KÖPEKLERİN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE İNSANLARA VE FARKLI HAYVANLARA SALDIRDIĞI ÖĞRENİLDİ.

HAYVANLARI TELEF OLAN 82 YAŞINDAKİ MEHMET KAŞIKÇI

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?