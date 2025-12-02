Avcılar'da başıboş köpekler sürüye saldırdı: 10 koyun telef oldu

Avcılar'da başıboş sokak köpeklerinin Küçükçekmece gölü kenarındaki çiftliklere düzenlediği saldırıda yaklaşık 10 koyun telef oldu, çok sayıda hayvan yaralandı ve bazıları kayboldu. Olay dün sabah erken saatlerde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Bölgedeki çok sayıda başıboş köpeğin gece saatlerinde bir araya gelerek saldırdığı bildirildi. 82 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı'nın 26 koyunu bulunuyordu; Kaşıkçı'nın bildirdiğine göre 10 koyunu öldü, ayrıca kayıp ve yaralı hayvanlar var.

Köpeklerin geçmişte de bölgede farklı çiftliklere saldırdığı, onlarca ördek, tavşan, keçi ve ineği telef ettiği belirtildi. Çiftçiler, sokak köpeklerinin insanlara da defalarca saldırdığını ve yaralanmaların yaşandığını aktarıyor.

Çiftçilerin tepkisi

82 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı yaşananları şöyle anlattı: "Başıboş köpekler hayvanlara, insanlara sürekli saldırıyor. Yetkililer müdahale etmiyor. Ne olacak bu böyle, 15 hayvanım zarar gördü. 10 tane koyunum öldü, 5-6 tanesi de yaralandı. Daha da çevrede hayvanlar var, ölü mü yaralı mı bilmiyorum. Hayvanlarımızın dışında biz de korkuyoruz, can taşıyoruz. Köpekler aç, gözü dönmüş bize de saldırabilir. Yetkililerden bu duruma müdahale edilmesini istiyorum, zararımın karşılanması istiyorum. Ben 82 yaşındayım, daha ne iş yapabilirim"

Ali Rıza Akyol ise bölgedeki diğer çiftliklerin de hedef alındığını anlattı: "Ben tüm hayvanları seviyorum, tavşan, tavuk, ördeklerimiz, keçi, koyun, atımız vardı. Biz bunlarla burada mutluyduk. Bu sokak köpekleri bir gece 10-15 tanesi bir araya geliyor, baskın yapıyor. Ne kadar hayvan varsa hepsini telef ediyorlar. Daha 3 gün önce keçimi yediler, 2 seferde toplamda 45 ördeğimi yediler. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz"

Çiftçiler, yetkililerden bölgedeki başıboş köpeklerle ilgili acil müdahale ve zararlarının karşılanmasını talep ediyor.

