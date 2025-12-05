Çerkezköy TSO, Veliköy Anaokulu’na 30 Meyve Fidanı Dikti

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:20
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 15. Meslek Komitesi girişimleri ve oda organizasyonuyla Veliköy İlk Adım Anaokulu bahçesine 30 adet meyve fidanı dikildi.

Etkinlik Detayları

Program, çocukların doğa ile bağlarını güçlendirmek ve onlara ağaç sevgisini küçük yaşta kazandırmak amacıyla "Bu Fidan Seninle Büyüyecek" sloganı ile düzenlendi. Oda Başkanı Ahmet Çetin ve 15. Meslek Komitesi üyeleri, fidan dikimini anaokulu öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet Çetin'in Konuşması

Ahmet Çetin, törende yaptığı konuşmada, "Her dikilen fidan, yalnızca bir ağacın değil; aynı zamanda geleceğimizin, çocuklarımızın ve ekolojik dengenin teminatıdır. Meyve ağaçları, doğanın döngüsünü besleyen, kuşlara yuva, insanlara nefes, toprağa bereket sunan canlılardır. Bugün diktiğimiz bu fidanlar, yarın gölgesinde oyun oynayan çocuklarımızın hatıralarına eşlik edecek. Ekolojik dengeyi korumak, sadece çevreye değil; aynı zamanda insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Bu küçük fidanlar büyüdükçe, bizlere doğanın dengesini hatırlatacak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerektiğini gösterecektir. Bugün burada dikilen fidanlar, yarının bilinçli bireylerinin doğa sevgisiyle buluşmasını sağlayacaktır. Çocuklarımızın elleriyle toprağa dokunması, onların çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine vesile olacaktır" dedi.

