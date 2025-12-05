Adli emanetten 9 silahı çalan zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan denetimde eksikliği belirlenen 9 adet silah ve tutuklu zabıt katibinin ifadesine ilişkin ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Soruşturma ve bulunan silahlar

Rutin denetimde 12 adet silahın kayıp olduğu tespit edildi. Eksik silahların bazıları için İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'na yazı gönderildi; bunlardan 3'ü yeniden incelemeye alındı. İki silahın 2 Ekim 2023 tarihinde Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yapan U.E. isimli kişinin üzerinden temin edildiği belirlendi. Diğer bir silah ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada şüpheli bir şahsın ikametinde bulundu.

Tutuklu U.E.'nin ifadesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 9 silahı sattığı iddiasıyla tutuklanan U.E.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. U.E. ifadesinde görev aldığı tarihleri ve yaşadığı süreci şöyle anlattı: 'Tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2023 yılının Mart ayında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığında zabıt katibi olarak görevlendirildim. Görev yaptığım süre içerisinde eşim ile olan sıkıntılarım nedeniyle zor bir dönemden geçmekteydim. Aynı zamanda yaklaşık 1.5 milyon TL kadar borcum bulunmaktaydı. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan iş bölümü doğrultusunda Emanet İşlemleri Bürosu'nda görevlendirildim. 2023 yılının sonbahar aylarında emanet memurluğundan 1 adet silahı gizlice aldım. İlk aldığım silahın markasını ve seri numarasını hatırlamıyorum. Aldığım silah ile Tuzla ilçesinde bulunan ikametime geldim. Amacım bu silahla intihar etmekti. Ancak o gün buna cesaret edemedim. Silahı Tuzla ilçesindeki ikametimde bırakarak ertesi gün Adalar Adliyesi'ndeki görevime devam ettim. Günün sonunda intihar düşüncemin ağır basması nedeniyle emanetten bu kez başka bir silah aldım. Tuzla Aydınlı bölgesindeki ormanlık alana gittim. Ancak yine intihar etmeye cesaret edemedim.'

U.E., iki silahın yakalanma sürecini de anlatarak, 'İlk silah hala uhdemde iken yeniden ikinci bir silahı almamdaki amaç eve uğramak istemememden kaynaklıdır. İlk aldığım silah ikametimde bulunduğundan eşimin olmadığı yerde intihar etmek istedim. Az önce ifade ettiğim gibi intihar etme cesaretini bulamadığımdan amacım iki adet silahı da alıp Adalar Adliyesindeki emanete kimsenin haberi olmadan geri bırakmaktı. 2 Ekim 2023 tarihinde sabah saatlerinde Adalar Adliyesine gitmek amacıyla Kartal sahiline gittiğimde devriye görevini yerine getiren polis memurları tarafından durduruldum. Yapılan aramada elimde poşet içerisinde iki adet silahın tespit edilmesi üzerine adli işlemlerin devamı için beni polis merkezi amirliğine götürdüler. Ruhsatsız silah bulundurduğum gerekçesiyle hakkımda kamu davası açıldı' dedi.

Suçlamaların bir kısmını kabul, bir kısmını reddetti

U.E., kaybolduğu iddia edilen diğer silahlarla ilgili bilgi sahibi olmadığını, herhangi bir maddi menfaat temin etmediğini ve S.K. ile N.K. isimli şahısları tanımadığını belirterek 'Üzerime atılı suçlamayı kısmen kabul ederim' ifadelerini kullandı. Ayrıca kolluk görevlilerince el konulan cep telefonunda yasa dışı bahis yazışmaları bulunduğu gerekçesiyle WhatsApp yazışmalarını sildiğini aktardı.

Daha önce benzer bir dava süreci olduğu öğrenilen U.E., bazı silahların bulunduğu iddia edilen karton poşeti yerde gördüğünü ve içinde kitaplar olduğunu söyleyerek tasarruf iddialarını reddetti: 'Bu suçlamaları kabul etmiyorum; silahlar üzerinde parmak incelemesi yapılabilir. Herhangi bir tasarrufum yoktur.'

Soruşturma sürüyor ve adli süreç devam ediyor.

