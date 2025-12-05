Küçükçekmece'de Polisten Kaçarken Yaşlı Kadını Ezdi: Şüpheli K.A. Gözaltında

Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan K.A. (34), kaçarken Seval T.'yi (60) ezdi; ağır yaralı kadın hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:59
Olay ve Gelişmeler

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesinde meydana gelen olayda, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (34), araçla kaçtığı sırada karşıdan karşıya geçen Seval T. (60) isimli kadını ezdi.

Olay öncesinde, cadde üzerindeki bir tatlıcıya malzeme getiren şüphelinin, bölgedeki KGYS kameralarının yüz tanıma sistemi tarafından tespit edildiği ve bunun üzerine uygulama yapan polis ekiplerine durumun bildirildiği belirtildi. Polisler kimlik istemesi üzerine şüpheli, kimliğinin araçta olduğunu söyleyip yanındaki iki kişiyle birlikte araca binerek kaçtı.

Kaçış esnasında aracın Osmanbey Sokaka girdiği sırada yolun karşısına geçen Seval T. araca çarpıldı; yaşlı kadın araç altında sürüklenerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyeti ve Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma yürüttü. Kullanılan araç terk edilmiş halde bulunurken, şüphelinin K.A. olduğu ve Başakşehire kaçtığı tespit edildi. Yapılan operasyonda K.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelinin kimlik tespitinde hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası

Hayatını Kaybetti

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Seval T.'nin bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

