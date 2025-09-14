Avcılar'da emniyet şeridinden gelen araç, kediyi kurtarmaya çalışan kadına çarptı

Olay, TEM Otoyolu Tahtakale mevkisinde araç içi kamerasına yansıdı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan olayda, viyadükte tellerde mahsur kalan bir kediyi kurtarmaya çalışan kişinin başına gelenler saniye saniye kaydedildi.

TEM Otoyolu Tahtakale mevkisinde meydana gelen olayda, henüz ismi bilinmeyen kişi otomobilini sol şeritte durdurduktan sonra aracından inip sağ şeride doğru koştu.

Bu sırada emniyet şeridinden gelen otomobil kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi kısa sürede ayağa kalktı ve hafif yaralı olduğu görüldü.

Olayı gören kadının yakınları araçtan inerek sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yakınların sürücüyü darbettiği, çevredekilerin araya girmesiyle gerginliğin yatıştırıldığı bildirildi.

Mahsur kalan kedi ise kadının arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Yaşanan anlar, yoldan geçen başka bir aracın araç içi kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde çarpma anı ile sonrasındaki tartışma yer aldı.