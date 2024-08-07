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Avcılar'da Geri Dönüşüm Deposu Yangınında İtfaiye Müdahalesi

Avcılar'daki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:10
Avcılar'da Geri Dönüşüm Deposu Yangınında İtfaiye Müdahalesi

Avcılar'da Yangın Paniği

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Firuzköy Mahallesi Aziz Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi.

Yangının Nedeni Henüz Belirtilmedi

Yangın, geri dönüşüm merkezine gönderilmek üzere kağıt atıkların depolandığı iş yerinde çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine, hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının tam olarak neden kaynaklandığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildiriliyor.

Avcılar'da geri dönüşüm malzemesinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Avcılar'da geri dönüşüm malzemesinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da geri dönüşüm malzemesinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Avcılar'da geri dönüşüm malzemesinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da geri dönüşüm malzemesinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Avcılar'da geri dönüşüm malzemesinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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