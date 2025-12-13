DOLAR
Avcılar'da Hatalı Dönüş Faciası: Otomobil Kamyona Çarptı — 1 Ölü, 1 Yaralı

Avcılar'da hatalı dönüş yapan kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:28
İstanbul Avcılar'da bir otomobil, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülüğünü Kaan Mustafa K.'nin yaptığı 34 BK 901 plakalı otomobil, cadde üzerinde aniden sola dönüş yapan kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kaan Mustafa K. ve Berkan Balcıoğlu araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun aniden sola dönmesi sırasında otomobilin kamyona çarptığı görülüyor.

Soruşturma ve Gözaltı

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer kaza nedenini belirlemeye yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Not: Haberde yer alan isimler, plaka bilgisi, olay yeri ve zaman ifadeleri korunmuştur.

