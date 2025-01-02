Avcılar'da Kediyi Öldüren Pitbull Sahibine Gözaltı

Avcılar'da Şok Olay: Pitbull'dan Kediye Saldırı

Avcılar'da kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibi, olayın ardından gözaltına alındı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağızlıksız dolaşan pitbull cinsinin bir kediyi parçalayarak öldürdüğü anlara ait sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçti.

Olayla İlgili Gelişmeler

Ekipler, köpeğin sahibi G.A.'yı, Merkez Mahallesi'nde bulup gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, karnesi ibraz edilmeyen köpek ise Avcılar Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Köpeğin sahibi kadın hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Olay, hayvanların güvenliği ve sahiplik sorumluluğu konularında dikkatleri yeniden çekti.