Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Şaşırtan Durum: Duvarı Olmayan Daire

Avcılar'da kentsel dönüşüm süreci, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı binanın yıkımı sırasında, binaya bitişik olan apartmanın en üst katında bulunan bir dairenin 2 odasının duvarsız olduğu anlaşıldı.

Yıkım kararı alınan bina, iş makineleri ile hızlı bir şekilde yıkılırken, bitişik apartmanda yaşanan bu durum çevredekiler ve yetkililer üzerinde şaşkınlık yarattı. Daire sahiplerinin, odalarını sonradan eklediği öğrenildi.

Mahalleli, açıkta kalan alanı görünce hayrete düştü ve olayın detayları hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmaya başlandı. Kentsel dönüşüm uygulamaları sırasında karşılaşılan yapısal sorunlar, bu tür durumların daha dikkatli incelenmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın en üst katındaki dairenin 2 odasının duvarı olmadığı ortaya çıktı.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın en üst katındaki dairenin 2 odasının duvarı olmadığı ortaya çıktı.