Avcılar'da Metrobüs Yangın Paniği: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Avcılar'da dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular güvenle tahliye edildi. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 21:56
Avcılar'da Metrobüs Yangın Paniği: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Avcılar'da Metrobüste Yangın Tehlikesi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüs, durağa yanaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. Olay, Avcılar Merkez durağına giriş yaptığı anlarda gerçekleşti.

Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Dumanların yükseldiği metrobüs, hemen arkasındaki araçlara yönlendirilen yolcular sayesinde hızlı bir şekilde tahliye edildi. Görevliler, yangın tüpleri ile araca müdahale ederken, yolcular güvenli bir şekilde araçtan indirildi.

Dumanların yükseldiği metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Olay anı ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Eski Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı
2
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz TDT Toplantısında Önemli Görüşmeler Yaptı
3
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Gözaltında
4
Papa Franciscus'ta Zatürre Gelişti, Sağlık Durumu Karmaşık
5
Adana'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı Hastanede
6
Lübnan'da Arama Kurtarma Çalışmalarında 23 Cansız Bedene Ulaşıldı
7
KARDEMİR'den Cüruf Patlaması Açıklaması: Can ve Mal Kaybı Yok

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek