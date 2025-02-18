Avcılar'da Metrobüs Yangın Paniği: Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Avcılar'da Metrobüste Yangın Tehlikesi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüs, durağa yanaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. Olay, Avcılar Merkez durağına giriş yaptığı anlarda gerçekleşti.

Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

Dumanların yükseldiği metrobüs, hemen arkasındaki araçlara yönlendirilen yolcular sayesinde hızlı bir şekilde tahliye edildi. Görevliler, yangın tüpleri ile araca müdahale ederken, yolcular güvenli bir şekilde araçtan indirildi.

Dumanların yükseldiği metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Olay anı ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.