Avcılar'da Mevzuata Aykırı Araç Modifikasyonuna Cezalar Uygulandı

Mevzuata Aykırı Modifikasyonlara Cezalar Kesildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, usulsüz modifiye edilen araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 7 sürücüye toplam 20 bin 222 lira idari para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şubesi Ekipleri Görev Başındaydı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Avcılar D-100 kara yolu üzerinde yaptıkları denetimlerle kurallara uymadan modifiye edilmiş araçları hedef aldı. Denetim sonucunda, araç sahipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden dolayı ceza almaktan kaçamadı.

Ceza Maddeleri ve İhlaller

Denetimler kapsamında sürücülere, izinsiz reklam ve logo kullanmak, cam filmi, teknik değişiklikler, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yönetmeliğe aykırı müzik cihazı kullanmak gibi ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimlerde bir araç da trafikten men edildi.