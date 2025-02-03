DOLAR
35,98 -0,34%
EURO
36,88 0,96%
ALTIN
3.235,74 -0,32%
BITCOIN
3.440.628,5 2,26%

Avcılar'da Mevzuata Aykırı Araç Modifikasyonuna Cezalar Uygulandı

Avcılar'da mevzuata aykırı modifiye edilen araçlar için 7 sürücüye toplamda 20 bin 222 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:55
Avcılar'da Mevzuata Aykırı Araç Modifikasyonuna Cezalar Uygulandı

Mevzuata Aykırı Modifikasyonlara Cezalar Kesildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, usulsüz modifiye edilen araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 7 sürücüye toplam 20 bin 222 lira idari para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şubesi Ekipleri Görev Başındaydı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Avcılar D-100 kara yolu üzerinde yaptıkları denetimlerle kurallara uymadan modifiye edilmiş araçları hedef aldı. Denetim sonucunda, araç sahipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden dolayı ceza almaktan kaçamadı.

Ceza Maddeleri ve İhlaller

Denetimler kapsamında sürücülere, izinsiz reklam ve logo kullanmak, cam filmi, teknik değişiklikler, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yönetmeliğe aykırı müzik cihazı kullanmak gibi ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimlerde bir araç da trafikten men edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Ataması Müjdesi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Mecralar ve Çocukların Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar
3
Ticaret Bakanlığı Ocak Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paylaşım Platformlarına Düzenleme Müjdesi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlere Şiddetle Mücadele Konusunda Taviz Yok
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim Bütçesi 2002'den Bugüne 290 Kat Arttı
7
Moskova'daki Çok Katlı Binada Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor