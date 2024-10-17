Avcılar'da Motosikletli Şüphelilerden Silahlı Saldırı

Avcılar'da Silahlı Saldırı: İki Esnaf Yaralı

Avcılar'da meydana gelen olayda, motosikletle gelen iki şüpheli, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir tatlıcı dükkanını hedef aldı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Ayrıntıları

Dün akşam Tahtakale Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, motosikletle gelen zanlılardan biri tatlıcı dükkanına doğru silahını ateşleyerek içeri girdi.

Tarafından gerçekleştirilen saldırıda, dükkanın sahibi ve o anda iş yerinde bulunan diğer bir esnaf yaralandı. Olayın ardından vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Hızla Geldi

İhbar üzerine olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi ulaştı. Yaralı iki esnaf, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İki esnafın sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyarak, saldırının nasıl gerçekleştiğini gösterdi. Görüntülerde açılan ateş sonucu iki esnafın vurulma anları kaydedildi.