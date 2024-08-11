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Avcılar'da Otluk ve Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Avcılar'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 20:18
Avcılar'da Otluk ve Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Yangın Kontrol Altına Alındı

Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol üzerinde bulunan otluk ve ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkması ile birlikte, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının Yayılması

Rüzgarın etkisiyle, alevler boş bir hayvan çadırına da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler soğutma çalışmaları ile olay yerinde güvenliği sağlamakta. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Ulaşımda Oluşan Aksama

Olay nedeniyle Marmaray'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Halkalı-Bahçeşehir hattında seferler, çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı durdurulmuştur. Yolcularımıza önemle duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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