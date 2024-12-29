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Avcılar'da Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı

Avcılar'daki silahlı kavgada yaralanan iki kişi nedeniyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:05
Avcılar'da Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı

Avcılar'daki Silahlı Kavga Sonrası Tutuklamalar

Avcılar'da, 23 Aralık tarihinde meydana gelen silahlı kavgada yaralanan iki kişinin ardından olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Firüzköy'de gerçekleştirilen ve C.K. ile C.B. isimli yaralıların hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin detaylı bir araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, olayda kullanılan araca ait plaka bilgileri ile kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler B.E. ve İ.Ö.'yü gözaltına aldı. B.E.'nin çalıştığı iş yerinde gerçekleştirilen aramada ise 140 uyuşturucu hap, olayda kullanılan tabanca ve 6 bin 400 lira paranın bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Denetimlerinde Başka Tutuklamalar

20 Aralık'ta yapılan asayiş denetimlerinde de ilginç bir olay yaşandı. Durdurulan bir otomobilin motor kısmında bir miktar uyuşturucu madde bulundu. R.T. isimli 28 yaşındaki şüphelinin üst aramasında ise cep telefonu ve 3 bin 400 lira para ele geçirildi.

Benzer suçlardan sabıkası olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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