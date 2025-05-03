Avcılar'da Silahlı Saldırı: 42 Yaşındaki Mehmet P. Hayatını Kaybetti

Avcılar'da bir kişi, aracında seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

34 DJ 9648 plakalı otomobiliyle yol alan Mehmet P. (42), motosikletli bir grup tarafından ateş açıldı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet P., hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, olay alanından kaldırıldı. Güvenlik güçleri, motosikletle kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.