Avcılar’da trafikte dehşet anları: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastanelik oldu

AVCILAR’DA FECİ ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

İstanbul Avcılar’da 2024 yılının ilk aylarında meydana gelen zincirleme trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. Avcılar TEM Otoyolu Tahtakale Mahallesi mevkisinde S.B. yönetimindeki 34 VGV 24 plakalı kamyonet, O.C.D. idaresindeki 59 AGM 878 plakalı hafif ticari araç ile M.Y’nin kullandığı 35 AIB 530 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.



KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçlarda bulunan A.O.G. olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. 59 AGM 878 plakalı hafif ticari araçta sıkışan sürücü O.C.D. ile 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen sürücülerden O.C.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

AVCILAR’DA TRAFİK FELÇ OLDU

İstanbul Avcılar’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Avcılar’da zincirleme kaza ne zaman oldu?

Avcılar’da zincirleme kaza, 2024 yılının ilk aylarında meydana geldi.

Avcılar’da zincirleme kazada kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

Avcılar’da zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Avcılar’da zincirleme kazada trafik durumu nasıldı?

Avcılar’da zincirleme kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.