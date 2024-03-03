Bist 100
9.097,15 1%
DOLAR
31,37 0,42%
EURO
34,06 0,51%
ALTIN
2.092,7 2,45%

Avcılar’da trafikte dehşet anları: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastanelik oldu

İstanbul Avcılar’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi

Yayın Tarihi: 03.03.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:30
Avcılar’da trafikte dehşet anları: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastanelik oldu

AVCILAR’DA FECİ ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

İstanbul Avcılar’da 2024 yılının ilk aylarında meydana gelen zincirleme trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. Avcılar TEM Otoyolu Tahtakale Mahallesi mevkisinde S.B. yönetimindeki 34 VGV 24 plakalı kamyonet, O.C.D. idaresindeki 59 AGM 878 plakalı hafif ticari araç ile M.Y’nin kullandığı 35 AIB 530 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçlarda bulunan A.O.G. olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. 59 AGM 878 plakalı hafif ticari araçta sıkışan sürücü O.C.D. ile 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen sürücülerden O.C.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

AVCILAR’DA TRAFİK FELÇ OLDU

İstanbul Avcılar’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konu ile bağlantılı arama motorunda en çok aranan SEO başlıkları ve uygun cevapları şunlardır:

Avcılar’da zincirleme kaza ne zaman oldu?

Avcılar’da zincirleme kaza, 2024 yılının ilk aylarında meydana geldi.

Avcılar’da zincirleme kazada kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

Avcılar’da zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Avcılar’da zincirleme kazada trafik durumu nasıldı?

Avcılar’da zincirleme kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı

Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

4A 4B 4C emeklilerinin beklediği tarih verildi! Herkese 3000 TL para verilecek

4A 4B 4C emeklilerinin beklediği tarih verildi! Herkese 3000 TL para verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İbrahim amca, Murat Kurum’un İstanbul için ne yapacağını biliyor: Sözü verdiyse o işi yapar
2
Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi birbirine karıştıran Murat Kurum: Gazeteciler ‘bugün bunu haber yaparlar’ dedi
3
Ahmet Ercan 31 Mart yerel seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
4
Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi’nde konuştu: Galata Kulesi’ni bize bırakın
5
Avcılar’da trafikte dehşet anları: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastanelik oldu
6
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 parti ve 5 bağımsız aday
7
Yerel seçimlerde kimler yarışacak? Aday listeleri belli oldu!

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

4A 4B 4C emeklilerinin beklediği tarih verildi! Herkese 3000 TL para verilecek

Tam kıvamında, yapışmayan krep böyle yapılıyor! Tüm püf noktalarıyla pratik krep tarifi

Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Altın almak isteyen elini çabuk tutsun! Son fırsat treni kaçıyor uyarısı geldi

Bakanlık kesenin ağzını açtı! O şartı sağlayanlara düşük faizle 750 bin TL kredi!

Böreğin içine bir şişe dökünce çıtır çıtır yapıyor! En lezzetli börek sizinki olacak

Kripto paralar uçuşa geçti! O coinleri alanlar paraya para demiyor

Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı