Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avcılar'da Trafikte Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Avcılar'da yol verme yüzünden çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:40
Avcılar'da Trafikte Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Avcılar'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma patlak verdi.

Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Balık Yolu Caddesi'nde, bir kamyonet ve hafif ticari aracın sürücüleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın büyümesiyle sokakta kovalamaca yaşandı ve silahlar patladı.

Yaralılar ve Olay Yeri İncelemesi

Kavgada Y.S., S.Y. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Ayrıca, olay sırasında çevrede bulunan bir markete ve park halindeki minibüse de mermiler isabet etti. Olay hakkında yapılan ihbar sonrası, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Ambulansla Hastanelere Sevk Edildiler

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Olayın yaşandığı bölgede bulunan bir güvenlik kamerası, silahlı çatışmanın anlarını kaydetti. Görüntüler, polis tarafından incelenmeye alındı.

İLGİLİ HABERLER

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak