Avcılar'da Trafikte Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Avcılar'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma patlak verdi.

Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Balık Yolu Caddesi'nde, bir kamyonet ve hafif ticari aracın sürücüleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın büyümesiyle sokakta kovalamaca yaşandı ve silahlar patladı.

Yaralılar ve Olay Yeri İncelemesi

Kavgada Y.S., S.Y. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Ayrıca, olay sırasında çevrede bulunan bir markete ve park halindeki minibüse de mermiler isabet etti. Olay hakkında yapılan ihbar sonrası, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Ambulansla Hastanelere Sevk Edildiler

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Olayın yaşandığı bölgede bulunan bir güvenlik kamerası, silahlı çatışmanın anlarını kaydetti. Görüntüler, polis tarafından incelenmeye alındı.