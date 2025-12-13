Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii 6 Yıldır Yeniden İnşa Edilmiyor

Bekleyen proje ve vatandaş tepkisi

26 Eylül 2019 Marmara Depremi'nde 5,8 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası minaresi hasar gören 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii, ağır hasarlı raporu üzerine belediye meclis kararıyla yıkıldı. Alınan karot örnekleri ve incelemelerin ardından, 8 ay sonra kontrollü olarak yıkılan cami, E-5 Avcılar Metrobüs İstasyonu yakınında olmasına rağmen 6 yıldır yeniden yapılamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi alanı, üzerinde 'Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı' yazılı bariyerler ve proje maket fotoğrafları ile çevirdi. Ancak alana asılan Ekrem İmamoğlu imzalı proje afişleri paramparça oldu, renkleri soldu; alanda herhangi bir inşaat çalışması başlatılmadı.

Günlük hayatı etkiliyor

Yol üzerindeki caminin eksikliğini hissettiklerini belirten vatandaşlar, trafik sıkışıklığı nedeniyle namazlarını yetiştirmekte zorlandıklarını söylüyor. Vatandaşlar, 'İstanbul'da bir 20-30 kilometrelik güzergahlar 1.5-2 saatten önce kat edilemiyor. Bu cami yol kenarında olması sebebiyle namazlarımızı yetiştirmek için önemli bir ibadet mekanı idi. Ancak 6 yıldır yapılmaması İstanbullulara büyük bir saygısızlıktır,' diyerek tepkilerini dile getirdi. Bu kesim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyu ele alarak inşaat yetkisini devralmasını ve belediyenin yıktığı binayı yeniden yapmasını talep ediyor.

Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında yaptığı ziyaret sırasında caminin yeniden inşasına 'seçimden hemen sonra başlanacağını' açıklamıştı; vatandaşlar ise bu sözün üzerinden uzun süre geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmamasına tepki gösteriyor.

Yerel tepkiler

Avcılar'da yaşayanlar arasında caminin neden yeniden yapılamadığı hususunda sorular sürüyor. Bir vatandaş, 'Keşke hemen yapılsaydı. Ben de bilemiyorum neden yapılmadı. İbadetimizi yapmak için aşağıdaki camiye gidiyoruz. Neden yapılmadığını bilemiyoruz. Belki de siyasi bir çekişme var,' diyerek duruma tepki gösterdi.

Başka bir vatandaş, 'Vallahi buranın işleri başka. Aşağıdaki camiye gönderiyorlar milleti. Burada bir şey yok,' ifadelerini kullandı.

Cemal Antlı ise, 'Yazık yani. Başka bir şey olsaydı yaparlardı. Manevi değerimizi yok ettiler. Demek ki istemiyorlar,' diyerek duygularını aktardı.

Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii alanında 6 yıldır süren bekleyiş, hem bölge sakinlerinin günlük ibadet düzenini etkiliyor hem de asılı proje afişlerinin yıpranmış görüntüsüyle tamamlanmamış bir kentsel alan sorununu gözler önüne seriyor.

