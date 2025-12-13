Hozat'ta Kadın Muhtar Yazgülü Almaz 8 Erkek Adayı Geride Bıraktı

Tunceli'nin Hozat ilçesi Fikripaşa Mahallesi'nde tek kadın aday olarak katıldığı yarışta 9 aday arasından birinci çıkarak muhtar seçilen 58 yaşındaki Yazgülü Almaz, hem hayvancılıkla uğraşıyor hem de mahallesinin sorunlarını çözmek için çalışıyor.

Seçim ve adaylık süreci

9 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde, tek kadın aday olan Almaz, 8 erkek rakibini geride bırakarak muhtarlık görevine getirildi. 40 yıldır Hozat'ta yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Almaz, ailesinin ve mahalle sakinlerinin desteğiyle seçim kampanyasını yürüttü.

Muhtar Yazgülü Almaz adaylık sürecini ve zaferini şöyle anlattı: "Buraya 17 yaşında gelin geldim. 40 yıldır Hozat'ta yaşıyorum. Hayvancılık yapıyorum, bu dönem de muhtarlık yapıyorum. Muhtar olmayı daha önce düşünmüştüm. Eşime de söylemiştim ama geçen dönem kabul etmedi. Bu dönem de eşim bana 'muhtar olmak ister misin' dedi. Ben de çok istediğimi söyledim. Daha sonra bana yardımcı oldu. Ben seçimden 3 ay önce komşularımı gezmeye başladım. Beni tanımayan komşularım oluyordu, onlara da 'Yusuf'un eşi' dediler. Çalışmalara erken başladığımı söyleyenlere kendimi tanıttığımı ve desteklerini beklediğimi söyledim. Kadın aday gördükleri için çok mutlu oldular. Seçime 8'i erkek 9 aday girdi, ben kazandım."

Kadınların yöneticilikteki yeri

Almaz, seçim sonrası duygularını ve kadınların toplumdaki rolünü vurguladı: "Erkekler kazanamadı, 'Bir kadına karşı nasıl kaybettik' diye çok üzülmüşlerdi. Ben çok gururlandım. İsterim ki bütün kadınlar da olsunlar. İl meclisi, belediye başkanı olsunlar. Ben ilkokul mezunuyum, lise mezunu olan kadınlar var hepsini desteklerim. Keşke onlar da olsa, kendi ayaklarının üzerinde dursa. Güzel bir duygu, bir kadının çocukları için ayaklarının üzerinde durması gurur verici bir şeydir. Kadınlar farklıdır, kadınlar birbirlerini desteklesinler. Kadın kadının dostudur, birbirimize destek olursak her şeyi başarırız."

Yazgülü Almaz, hem üretime devam ederken hem de mahallesinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmeyi sürdüreceklerini belirtti.

