Başkan Özen: 'Ulaşımda sorun yaşanmasın' — Feke'de kış seferberliği

Feke Belediyesi, Başkan Cömert Özen'in talimatıyla kış boyunca yol genişletme, zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarıyla dört mevsim güvenli ulaşım sağlıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:24
Başkan Özen: 'Ulaşımda sorun yaşanmasın' — Feke'de kış seferberliği

Feke'de kış aylarında ulaşım seferberliği sürüyor

Adana’nın Feke ilçesinde belediye tarafından başlatılan ulaşım seferberliği, kış döneminde de aralıksız devam ediyor. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen’in talimatıyla yürütülen çalışmalarda, ilçe genelinde yol genişletme, zemin iyileştirme ve hafriyat işleri hız kazandı.

Zorlu araziye rağmen yoğun çalışma

Çalışmalarda öncelik, kırsal mahallelerin dört mevsim erişilebilirliğinin sağlanması. Kovukçınar ve Akoluk mahalleleri gibi zorlu arazi koşullarına sahip bölgelerde ekipler yoğun mesai harcıyor. Dar ve riskli yol kesimlerinde uygulanan genişletme işlemleriyle birlikte, yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı altyapı ve drenaj çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor.

Başkan Özen yerinde inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Cömert Özen, ekiplerden bilgi alarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan hizmetlerin kalıcı çözümler üretmeye yönelik olduğunu vurgulayan Özen, "Vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması, ürünlerini pazara rahat ulaştırabilmesi ve sağlık hizmetlerine daha hızlı erişebilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Feke Belediyesi ekiplerinin, belirlenen program dâhilinde ilçenin diğer mahallelerinde de yol bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

