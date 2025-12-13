DOLAR
Afyonkarahisar'da Jandarma Kaçak Çay ve Tütün Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma yol uygulamasında durdurulan araçta 12 kilo 500 gram kaçak tütün ve 33 kilo 600 gram kaçak çay ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:57
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri kent girişinde yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi. Aramada çok sayıda kaçak tütün ve çay ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Yapılan aramada 125 paket içerisinde 12 kilo 500 gram kaçak tütün ile 84 paket içerisinde 33 kilo 600 gram kaçak çay bulundu.

Olayın ardından araçta bulunan S.O. isimli şahıs gözaltına alındı.

