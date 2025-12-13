DOLAR
Libya Ulusal Müzesi Trablus'ta 14 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

Trablus'taki Libya Ulusal Müzesi, Kızıl Kale'de 2011'den sonra 14 yıl aradan sonra yeniden açıldı; açılışa üst düzey yetkililer ve sanatçılar katıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:33
Libya Ulusal Müzesi, Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından savaş döneminde kapatıldığı başkent Trablus'taki Kızıl Kale kompleksinde 14 yıl sonra yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılış töreni

Açılış törenine üst düzey devlet yetkilileri, büyükelçiler ve Libya'daki diplomatik misyon temsilcileri, Arap dünyasının dört bir yanından önde gelen sanatçılar ile basın mensupları katıldı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe yaptığı konuşmada müzenin "tarihi eserlerin bulunduğu bir binadan daha fazlası" olduğunu belirterek müzeyi "Libya halkının hafızası" şeklinde nitelendirdi.

Dibeybe, müzenin Yunan ve Roma kolonilerinden İslam mirasına kadar uzanan medeniyetleri korumak ve "Libya halkının çağlar boyunca sahip olduğu temel kimliği yansıtmak için hayati önem taşıdığını" ifade etti.

Koleksiyon ve önemi

Libya Ulusal Müzesi, ülkeye ait geniş bir arkeolojik eser koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Yeniden açılışıyla birlikte müze, hem ulusal hafızayı canlı tutma hem de bölgenin zengin tarihini gelecek nesillere aktarma işlevini tekrar üstlenmiş oldu.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinden bu yana iş savaş sırasında kapalı olan başkent Trablus'taki Libya Ulusal Müzesi, 14 yıl sonra yeniden açıldı.

