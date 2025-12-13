Gaziantep’te 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

Gaziantep’te Jandarma’dan Göçmen Operasyonu: 37 Kişi Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devriyeler

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında önleyici kolluk devriyesi yapıldı.

İslahiye, Nizip ve Oğuzeli ilçelerindeki yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan 3 ayrı araçta yapılan aramalarda 37 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları belirlenen M.U., Z.Y. ve Ş.T. isimli 3 şahıs gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen zanlılardan M.U. ve Ş.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Z.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 araç ise el konuldu.

Yetkililer, bölgede göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

