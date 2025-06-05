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Avenged Sevenfold, İstanbul'da İlk Konserini Verdi

Avenged Sevenfold, İstanbul Lifepark'ta yaklaşık 12 bin hayranıyla buluşarak Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 20:04
Avenged Sevenfold, İstanbul'da İlk Konserini Verdi

Avenged Sevenfold, Türkiye'deki İlk Konserini İstanbul'da Gerçekleştirdi

Modern metal müziğin efsanevi gruplarından Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul Lifepark'ta gerçekleştirdi. Konser, toplamda yaklaşık 12 bin müzikseverin katılımıyla gerçekleşti.

Kapılar saat 16.00'da açılan etkinlikte, sahneye ilk olarak Amerikalı alternatif rock grubu Palaye Royale çıktı. Ardından, dinleyicilerle buluşan Avenged Sevenfold, vokalist Shadows, gitaristler Synyster Gates ve Zacky Vengeance, bas gitarist Johnny Christ ve davulcu Brooks Wackerman'dan oluşan güçlü kadrosuyla sahne aldı.

Konserde, grubun sevilen parçaları arasında yer alan "Bat Country", "Afterlife", "Nightmare" ve "Hail to the King" gibi hitlerin yanı sıra, son albümleri "Life Is But A Dream…"'den de şarkılar seslendirildi.

Avenged Sevenfold'ün Türkiye'deki tutkulu hayranlarıyla bir araya gelmesi, müzik camiasında büyük bir heyecan yarattı. Bu tarihi konser, grubun hayranlarıyla olan bağını derinleştirdiği gibi, İstanbul'da unutulmaz anlar yaşattı.

Modern metal müziğin ikonik gruplarından Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul...

Modern metal müziğin ikonik gruplarından Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul Lifepark'ta verdi.

Modern metal müziğin ikonik gruplarından Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul...

Modern metal müziğin ikonik gruplarından Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul Lifepark'ta verdi.

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