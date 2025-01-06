Avrupa, 2025'te Trump Yönetimi ve İç Sorunlarla Sınanacak

Avrupa, 2025'de Büyük Sınavlar Verecek

Avrupa Birliği (AB), 2025 yılında Donald Trump yönetimiyle hem ekonomi hem de savunma alanlarında büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Trump, önceden transatlantik işbirliğini önemseyen yaklaşımın aksine, AB’nin iç sorunlarıyla daha da büyük bir sıkıntı yaratacak.



Ursula von der Leyen başkanlığında, 2024 Aralık ayında başlayan AB yönetimi, özellikle düzensiz göç gibi iç meselelere odaklanmak zorunda kalacak. İç ihtilaflar nedeniyle AB ülkeleri, ulusal çıkarlar ekseninde ayrışma sürecine girecek.

Ukrayna'ya Destek ve Yeni Savunma Stratejileri

AB, Ukrayna'ya yapılan mali ve askeri yardımları sürdürecek. Savaş başladığından bu yana AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlar 122 milyar avroya ulaştı. Trump’ın olası yönetimi altında ABD’nin desteğini çekmesi durumunda, Avrupa daha büyük bir sorumluluk üstlenecek. Ayrıca, savunma alanında daha büyük zorluklar bekleniyor.

Göç ve İltica Anlaşması

2015-2016 yıllarında yaşanan yoğun göç dalgası sonrası hazırlanan Göç ve İltica Anlaşması geçtiğimiz yıl kabul edildi. Yeni kurallar, göç yükünü ilk varış ülkelerinden alarak tüm üye ülkelere dağıtmayı hedefliyor. Ancak, bu süreçte insan hakları ihlalleri riski de bulunuyor.

Ekonomi Politikaları ve Ticaret Gerilimleri

ABD'de Trump yönetiminin korumacı ticaret politikaları, AB’nin önemli hedeflerinden biri olacak. Trump'ın Avrupa'ya %10-20 ek gümrük vergisi uygulaması, ticaret geçmişinde yeni gerilimlere yol açabilir. Avrupa, enerji ihtiyaçlarını ABD’ye yönlendirerek bu durumu en azından hafifletmeyi planlıyor.

Almanya ve Fransa'daki İç Sorunlar AB'yi Sarsacak

Almanya ve Fransa, iç meseleleri ile uğraşırken, AB'nin bütünü üzerindeki etkinlikleri azalacak. Bu iki ülkenin ekonomik krizleri, AB’nin yapısal sorunları ile birleşince, önemli ekonomik karar alma süreçlerini engelleyebilir.

Rekabetçilik ve Büyüme Endişeleri

AB’nin ekonomik büyümesi, ABD ve Çin ile kıyaslandığında oldukça yavaş. 2025 yılında %1,5 büyümesi beklenen AB, üretkenlik kaybı ve artan iş gücü maliyetlerinden dolayı sanayide rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Çiftçi Protestoları ve Tarım Politikaları

Avrupa’da çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında protestolar düzenlendi. Yüksek enerji ve gübre maliyetleri, tarım politikalarındaki kesintiler ve dış ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünlerine karşı Avrupa çiftçileri eylemlerine devam edecek.

Gelecekte Belirsizlik ve Gerginlik

İlk Trump döneminde AB ile olan gerginliklerin yeniden yaşanması bekleniyor. Ian Lesser, Avrupa'yı 2025 yılında ekonomik milliyetçilikle güvenlik zorunlulukları arasında bir çatışmanın beklediğini belirtiyor. ABD’nin yeni yönetiminden gelecek olası belirsizlikler, Avrupa’yı zorlu bir gelecekle baş başa bırakacak.