DOLAR
35,34 0,13%
EURO
36,62 -0,33%
ALTIN
2.991,92 0,26%
BITCOIN
3.498.719,4 -0,76%

Avrupa, 2025'te Trump Yönetimi ve İç Sorunlarla Sınanacak

AB, 2025'te Trump yönetiminin etkisi ve iç göç sorunları ile başa çıkmak zorunda kalacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:10
Avrupa, 2025'te Trump Yönetimi ve İç Sorunlarla Sınanacak

Avrupa, 2025'de Büyük Sınavlar Verecek

Avrupa Birliği (AB), 2025 yılında Donald Trump yönetimiyle hem ekonomi hem de savunma alanlarında büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Trump, önceden transatlantik işbirliğini önemseyen yaklaşımın aksine, AB’nin iç sorunlarıyla daha da büyük bir sıkıntı yaratacak.

Ursula von der Leyen başkanlığında, 2024 Aralık ayında başlayan AB yönetimi, özellikle düzensiz göç gibi iç meselelere odaklanmak zorunda kalacak. İç ihtilaflar nedeniyle AB ülkeleri, ulusal çıkarlar ekseninde ayrışma sürecine girecek.

Ukrayna'ya Destek ve Yeni Savunma Stratejileri

AB, Ukrayna'ya yapılan mali ve askeri yardımları sürdürecek. Savaş başladığından bu yana AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlar 122 milyar avroya ulaştı. Trump’ın olası yönetimi altında ABD’nin desteğini çekmesi durumunda, Avrupa daha büyük bir sorumluluk üstlenecek. Ayrıca, savunma alanında daha büyük zorluklar bekleniyor.

Göç ve İltica Anlaşması

2015-2016 yıllarında yaşanan yoğun göç dalgası sonrası hazırlanan Göç ve İltica Anlaşması geçtiğimiz yıl kabul edildi. Yeni kurallar, göç yükünü ilk varış ülkelerinden alarak tüm üye ülkelere dağıtmayı hedefliyor. Ancak, bu süreçte insan hakları ihlalleri riski de bulunuyor.

Ekonomi Politikaları ve Ticaret Gerilimleri

ABD'de Trump yönetiminin korumacı ticaret politikaları, AB’nin önemli hedeflerinden biri olacak. Trump'ın Avrupa'ya %10-20 ek gümrük vergisi uygulaması, ticaret geçmişinde yeni gerilimlere yol açabilir. Avrupa, enerji ihtiyaçlarını ABD’ye yönlendirerek bu durumu en azından hafifletmeyi planlıyor.

Almanya ve Fransa'daki İç Sorunlar AB'yi Sarsacak

Almanya ve Fransa, iç meseleleri ile uğraşırken, AB'nin bütünü üzerindeki etkinlikleri azalacak. Bu iki ülkenin ekonomik krizleri, AB’nin yapısal sorunları ile birleşince, önemli ekonomik karar alma süreçlerini engelleyebilir.

Rekabetçilik ve Büyüme Endişeleri

AB’nin ekonomik büyümesi, ABD ve Çin ile kıyaslandığında oldukça yavaş. 2025 yılında %1,5 büyümesi beklenen AB, üretkenlik kaybı ve artan iş gücü maliyetlerinden dolayı sanayide rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Çiftçi Protestoları ve Tarım Politikaları

Avrupa’da çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında protestolar düzenlendi. Yüksek enerji ve gübre maliyetleri, tarım politikalarındaki kesintiler ve dış ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünlerine karşı Avrupa çiftçileri eylemlerine devam edecek.

Gelecekte Belirsizlik ve Gerginlik

İlk Trump döneminde AB ile olan gerginliklerin yeniden yaşanması bekleniyor. Ian Lesser, Avrupa'yı 2025 yılında ekonomik milliyetçilikle güvenlik zorunlulukları arasında bir çatışmanın beklediğini belirtiyor. ABD’nin yeni yönetiminden gelecek olası belirsizlikler, Avrupa’yı zorlu bir gelecekle baş başa bırakacak.

İLGİLİ HABERLER

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Husumet Nedeniyle Babayı Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası
3
Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı
4
Güney Kore'de Jeju Air, Bakım Nedeniyle En Fazla Uçuşu Ertelenen Hava Yolu Oluyor
5
İBB'nin Ulaşım Ücretlerine Yüzde 46,09 Zam Teklifi UKOME'de Reddedildi
6
Golan Tepeleri'nde Ayşe Kıyılı'nın Yıldızlı Yüzük Hikayesi: Esed'in Düşüşü İle Gelen Özgürlük
7
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!