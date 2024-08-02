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Avrupa Birliği, 2023'te İsrail'in Yasa Dışı Yerleşimlerini Artırdığını Belirtti

AB, İsrail'in 2023'te yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ciddi ölçüde artırdığını ve çözüm olasılığını zayıflattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:01
Avrupa Birliği, 2023'te İsrail'in Yasa Dışı Yerleşimlerini Artırdığını Belirtti

AB, 2023'te Yasa Dışı Yerleşimlerin Artışını Raporladı

Avrupa Birliği (AB), 2023 yılı boyunca İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini önemli ölçüde artırdığını açıkladı. Bu durum, iki devletli çözüm perspektifini olumsuz etkiliyor.

Rapordan Öne Çıkanlar

AB'nin Batı Şeria ve Gazze'deki temsilciliği tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail yeni yerleşim planlarını hızlandırdı ve 2012 yılından bu yana en yüksek yerleşim sayısı olan 30,682 konut inşa etti. Bu yerleşimlerin 18,333'ü Doğu Kudüs, 12,349'u ise Batı Şeria'da bulunuyor.

Yerleşim Faaliyetlerindeki Artış

Batı Şeria'daki yerleşim sayısı 2022'ye göre neredeyse 3 katına çıkarak 4,427'den 12,349'a yükseldi. Bu artış, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1994 Oslo Anlaşmaları'ndan bu yana kaydedilen en yüksek yerleşim sayısını temsil ediyor.

İki Devletli Çözüm İçin Engeller

İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantıyı kesen yasa dışı yerleşimlerin onayını vermesi, iki devletli çözüme yönelik yeni engeller oluşturdu. Givat Hamatos ve Aşağı Su Kemeri gibi bölgelerdeki yerleşimler, bu durumu daha da zorlaştırıyor.

İsrail İdaresinin Yenilenmesi

Raporda, İsrail Savunma Bakanlığı içerisinde yeni bir "yerleşim idaresi" kurulmasının da işgalin kalıcılığını artırdığı belirtildi. Bu yeni idare, Batı Şeria'nın kontrolünü üstlenerek endişe verici bir gelişme yaratmıştır.

Yerleşimci Şiddeti ve Artan Olaylar

Rapor aynı zamanda, yerleşim genişlemesine bağlı olarak İsraillilerin Filistin topraklarına yönelik şiddetinin arttığını da vurguladı. 7 Ekim'den sonra, 756'sı çocuk olmak üzere, 1539 Filistinli evlerinden edilmiştir.

AB'nin Yerleşim Politikası Üzerindeki Tutumu

AB, raporda yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu konusundaki kesin tutumunu koruduğunu ve İsrail'in yeni yerleşim birimlerinin onaylanmasının iki devletli çözüm olasılığını daha da güçsüzleştirdiğini hatırlattı.

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