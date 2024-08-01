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Avrupa Birliği'nde Yapay Zeka Yasası Resmen Yürürlüğe Girdi

AB, yapay zeka uygulamalarını risk sınıflarına göre sınıflandıran yasayı yürürlüğe soktu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:20
Avrupa Birliği'nde Yapay Zeka Yasası Resmen Yürürlüğe Girdi

Avrupa Birliği'nin Yeni Yapay Zeka Yönetmeliği

Bugün itibarıyla Avrupa Birliği, yapay zeka uygulamalarını düzenleyen dünyanın ilk "Yapay Zeka Yasası"nı yürürlüğe koydu. Bu yasalar, AB ülkelerindeki yapay zeka sistemlerinin insan haklarına zarar vermemesi hedefini taşımaktadır.

Yasa Özellikleri ve Amaçları

25 Mayıs 2023'te AB üyesi ülkeler tarafından onaylanan bu yasa, 12 Temmuz'da resmi olarak duyurulmuştu. Şimdi ise AB'nin 27 üye ülkesi uygulamaları harmonize edecek kurallar çerçevesinde bu yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Yasanın temel hedeflerinden biri, yapay zeka sistemlerinin topluma zarar vermemesi için gerekli önlemleri almak ve insan sağlığını korumaktır.

Risk Sınıflandırması

Kurallar, yapay zeka sistemlerini çeşitli risk seviyelerine göre gruplandırmaktadır. İnsan sağlığına etki edebilecek alanlar, örneğin ulaşım ve cerrahi işlemler, "yüksek riskli" olarak sınıflandırılmakta. Diğer yandan, video oyunları gibi düşük etkili uygulamalar "az riskli" kategorisinde yer almaktadır.

Kapsamlı Düzenlemeler

Kabul edilemez risk grubuna giren teknolojiler, tamamen yasaklanacaktır. Örneğin, yüz tanıma sistemleri ve duygu tanıma uygulamaları gibi insanlar üzerinde manipülatif etki yaratan sistemlerin kullanımı yasak kapsamına alınmıştır.

Kuralların ihlali durumunda, şirketler küresel cirolarının yüzdesine dayalı yüksek para cezalarıyla karşılaşacak. Örneğin, yasaklı bir teknolojinin kullanılması halinde, firmalara 35 milyon avroya kadar ya da cironun %7'sine kadar ceza uygulanabilir.

Geçiş Süreci

Bugün yürürlüğe giren yasa 6 ay içinde uygulamaya geçecek. Genel amaçlı yapay zeka sistemleri ile ilgili yönetim kuralları ise 12 ay sonra yürürlüğe girecek. Nihai uygulama ise 2 yıl içinde tamamlanacak.

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