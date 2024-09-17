Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 118 Milyar Euro Destek Sağladığı Açıklandı

AB'nin Ukrayna'ya Sağladığı Yardımlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB ve üye ülkelerin Ukrayna'ya sunduğu toplam yardımın 118 milyar avroya çıktığını açıkladı. Dombrovskis, yeni dönem için desteğin devam edeceğini belirtti.

Sonuçlar ve Gelecek Planları

6-9 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından 2024-2029 yasama dönemi başlayan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Ukrayna'ya sağlanan destekler ele alındı. Dombrovskis, oturum sırasında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın savunma amacıyla acil askeri yardıma ihtiyacı olduğu" vurgusunu yaptı.

Dombrovskis, AB'nin bu süreçte askeri ve finansal yardımları sürdüreceğini ifade ederken, "Rusya'nın enerji kaynaklarına ve altyapısına saldırılar düzenlemesi nedeniyle bu kışın Ukrayna için zor geçeceğini" dile getirdi.

Askeri Destek ve Eğitim Hedefleri

Yardımın yaklaşık 43,5 milyar eurosunun askeri yardımlardan oluştuğunu belirten Dombrovskis, AB'nin kış sonuna kadar 15 bin Ukrayna askerini daha eğitmeyi hedeflediğini açıkladı. Böylece, AB topraklarında eğitim alan Ukrayna askerlerinin sayısı 75 bine ulaşmış olacak.