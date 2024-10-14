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Avrupa'dan İsrail'e UNIFIL Saldırılarına Dur Duyurusu

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, İsrail'in BM Barış Gücü'ne yönelik saldırılarını kınadı ve durdurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 21:37
Avrupa'dan İsrail'e UNIFIL Saldırılarına Dur Duyurusu

Avrupa'nın Ortak Çağrısı

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üslerine gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin derin endişelerini dile getirdi.

Tehditler Kınandı

Dört Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları, ortak bir yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "İsrail ordusunun UNIFIL üslerine yönelik saldırıları ve birkaç barış gücü askerinin yaralanmasına yol açan bu eylemler bizlerde derin endişe yaratıyor. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. Ayrıca, UNIFIL'in güvenliğine yönelik tüm tehditleri kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Hukuka Saygı

Açıklamada ayrıca, UNIFIL'e yönelik kasıtlı saldırıların uluslararası insancıl hukuka ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına aykırı olduğu vurgulanarak, çatışmanın tüm taraflarının barış gücünün korunmasına karşı sorumluluk taşıdığı hatırlatıldı.

UNIFIL'in Temel Rolü

Bakanlar, İsrail'i ve diğer tarafları, UNIFIL personelinin güvenliğini sağlamaya ve onların görevlerini yerine getirmesine saygı göstermeye davet etti. Bunun yanı sıra, UNIFIL'in Güney Lübnan'daki istikrar açısından oynadığı hayati rolün yeniden teyit edilmesi gerektiği konusunda vurgu yapıldı.

İsrail'in UNIFIL Hedef Alması

UNIFIL, 10 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucunda iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurdu. Daha sonra, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etti.

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