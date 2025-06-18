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Avrupa İslamofobi Raporu 2023, İngiltere Parlamentosu’nda Tartışıldı

Avrupa İslamofobi Raporu 2023, İngiltere Parlamentosu'nda Müslüman toplulukların sorunları üzerine yoğunlaşarak ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 02:37
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 02:37
Avrupa İslamofobi Raporu 2023, İngiltere Parlamentosu’nda Tartışıldı

Avrupa İslamofobi Raporu 2023, İngiltere Parlamentosu'nda Ele Alındı

İngiltere Parlamentosunda düzenlenen bir panelde, Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Bayraklı ve William and Mary Üniversitesi’nden Prof. Dr. Farid Hafez'in editörlüğünde hazırlanan Avrupa İslamofobi Raporu 2023 masaya yatırıldı. Panelin moderatörlüğünü Britanya Müslümanları Parlamento Grubu Başkan Yardımcısı Afzal Khan üstlenirken, etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

Müslüman Toplulukların Sorunları Velinimeti

Panelde yaptığı açılış konuşmasında, Afzal Khan, Müslüman toplulukların yaşadığı sorunların geçen yıl %73'lük bir artış gösterdiğini vurguladı. Son 4-5 yıl içinde işlenen suçların %40 ila %50'sinin Müslüman topluluklara karşı yapıldığını belirterek, bu durumun yalnızca İngiltere ile sınırlı olmadığını, küresel bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Nefret Suçları Alarm Veriyor

Almanya'daki nefret suçlarının %140 oranında yükseldiğini belirten Khan, Fransa'daki aşırı seküler fikirlerin kadınların giyimine müdahale etmesini anlamadığını belirtti. "Kadınların nasıl giyindiğine karışılmasını asla anlayamıyorum. Bu, hükümetin işi değil," dedi.

İngiltere’de İslamofobinin Tanımı Üzerine Çalışmalar

Devlet Bakanı Lord Wajid Khan ise İslamofobinin tanımını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Khan, "Nasıl tanımlayacağınızı bilmiyorsanız, bununla mücadele edemezsiniz," şeklinde konuştu. Müslümanların güvenliği için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

İslamofobi ile Mücadelede Politika Önerileri

Prof. Dr. Enes Bayraklı, raporda İslamofobiyle etkin biçimde mücadele edebilmek için bazı politika önerileri sunduklarını aktardı. Bu öneriler arasında, İslamofobinin bir sivil toplum sorunu olarak kabul edilmesi ve ayrımcılık karşıtı yasaların güçlendirilmesi yer alıyor.

Fransa ve Danimarka'daki Durum

Raporda Fransa’daki Müslüman karşıtlığına değinen Dr. Kawtar Najib, kriz dönemlerinin ve yasakların Müslümanların yaşamını nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Danimarka'da ise Dr. Amani Hassani, göçmenlerin yaşadığı ayrımcılığı ve vatandaşlık haklarının kısıtlandığını vurgulayarak "Müslümanlar iş ararken ayrımcılığa maruz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa İslamofobi Raporu 2023, bu sorunların dikkate alınmasına ve çözüm yollarının aranmasına yönelik önemli bir çağrıda bulunuyor.

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Bayraklı ve William and Mary Üniversitesinden...

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Bayraklı ve William and Mary Üniversitesinden Prof. Dr. Farid Hafez'in editörlüğünde hazırlanan Avrupa İslamofobi Raporu 2023, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen panelde ele alındı. Britanya Müslümanları Parlamento Grubu Başkan Yardımcısı ve Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan'ın (sağ 2) ev sahipliğinde yapılan panele İnanç, Topluluklar ve İskandan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Wajid Khan, Lordlar Kamarası üyesi Qurban Hussain, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (sağda), raporun editörlerinden Prof. Dr. Enes Bayraklı (sol 3) ve raporda bazı ülkeleri kaleme alan Prof. Dr. Aristotle Kallis, Dr. Kawtar Najib (sol 2), Dr. Amani Hassani (solda) ile çok sayıda davetli katıldı.

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Bayraklı ve William and Mary Üniversitesinden...

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Bayraklı ve William and Mary Üniversitesinden Prof. Dr. Farid Hafez'in editörlüğünde hazırlanan Avrupa İslamofobi Raporu 2023, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen panelde ele alındı. Britanya Müslümanları Parlamento Grubu Başkan Yardımcısı ve Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan'ın (sağ 2) ev sahipliğinde yapılan panele İnanç, Topluluklar ve İskandan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Wajid Khan, Lordlar Kamarası üyesi Qurban Hussain, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (sağda), raporun editörlerinden Prof. Dr. Enes Bayraklı (sol 3) ve raporda bazı ülkeleri kaleme alan Prof. Dr. Aristotle Kallis, Dr. Kawtar Najib (sol 2), Dr. Amani Hassani (solda) ile çok sayıda davetli katıldı.

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