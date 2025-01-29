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Avrupa Parlamentosu'nda Holokost Anması Sırasında Gazze'ye Dikkat Çeken İfade

Avrupa Parlamentosu'nda Holokost saygı duruşu sırasında Grzegorz Braun, Gazze'deki Yahudi soykırımı kurbanları için dua çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:25
Avrupa Parlamentosu'nda Holokost Anması Sırasında Gazze'ye Dikkat Çeken İfade

Polonyalı Milletvekili Saygı Duruşunda Gazze'yi Ön Plana Çıkardı

Avrupa Parlementosu (AP) Polonyalı Milletvekili Grzegorz Braun, Holokost kurbanları anısına düzenlenen saygı duruşu sırasında önemli bir çıkışta bulundu. Brüksel’deki AP Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen anma etkinliğinde, Holokost’un kurbanları için 1 dakikalık bir saygı duruşu yapıldı.

"Gazze'deki Yahudi Soykırımı Kurbanları İçin Dua Edelim"

Saygı duruşu sırasında Braun, "Gazze'deki Yahudi soykırım kurbanları için de dua edelim" diyerek dikkat çekti. Duruşun sona ermesine yakın tekrar mikrofonu açan Braun, "Gazze'deki Yahudi soykırımının kurbanları için dua eden herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Tüm Kurbanlar Eşittir" Mesajı

Müzik dinletisi öncesi, bulunduğu yerden "Tüm kurbanlar eşittir" diyerek sözlerine başladı. Ancak, bu sözlerinin ardından güvenlik görevlileri tarafından Genel Kurul'dan çıkarıldı.

Braun’un Sosyal Medya Açıklaması

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Braun, "Saygı duruşunu bozmadım, Gazze'deki Yahudi soykırımının kurbanları için dua etme çağrısıyla destekledim. AP Başkanı Roberta Metsola tarafından yargısız infaz yapılarak çıkarıldığımda, 'görünüşe göre tüm mağdurların eşit olduğu ancak bazılarının diğerlerinden daha eşit olduğu' görüşünü paylaştım" ifadelerini kullandı.

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