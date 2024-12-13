Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti

Amor, DEM Parti Genel Merkezi'nde Önemli Temaslar Yaptı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri değerlendirmek amacıyla DEM Partiyi ziyaret etti. Ziyaret, DEM Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Görüşmelerin Detayları

Amor, DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Ayrıca, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk ve görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak yapılan bu görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Türkiye'deki siyasi durum hakkında önemli bilgiler paylaşılması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (sağ 2) ve beraberindeki heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (sağ 2) ve beraberindeki heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti.