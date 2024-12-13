DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,67 -0,07%
ALTIN
2.986,76 0,75%
BITCOIN
3.505.866,88 -0,54%

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, DEM Parti'yi ziyaret ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:54
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti

Amor, DEM Parti Genel Merkezi'nde Önemli Temaslar Yaptı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri değerlendirmek amacıyla DEM Partiyi ziyaret etti. Ziyaret, DEM Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Görüşmelerin Detayları

Amor, DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Ayrıca, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk ve görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak yapılan bu görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Türkiye'deki siyasi durum hakkında önemli bilgiler paylaşılması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (sağ 2) ve beraberindeki heyet, DEM...

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (sağ 2) ve beraberindeki heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (sağ 2) ve beraberindeki heyet, DEM...

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor (sağ 2) ve beraberindeki heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı: Borçlarını Ödemeyenler Silkelenecek
2
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
3
Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede
4
Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Küresel Oyunun Önemli Aktörlerinden Biri
6
Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
7
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Kara Yolları Ulaşıma Kapandı

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç