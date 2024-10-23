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Avrupa Ülkeleri TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Avrupa ülkeleri, TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınayarak Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:54
Avrupa Ülkeleri TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Avrupa Ülkeleri TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Son günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısı, Avrupa ülkelerinin tepkisini çekti. Birçok ülke, yaptığı resmi açıklamalarla saldırıyı kınayarak Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Tepkisi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu: "Ankara'dan gelen ölüm ve yaralanma haberleri karşısında şoka uğradım. Terörün her türlüsünü mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz ve ortağımız Türkiye'nin yanındayız." Almanya Dışişleri Bakanlığı ise, yazılı açıklamada, "Dayanışmamız Türkiye ile ve düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle birliktedir. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

İngiltere'nin Desteği

İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, Türkçe yaptığı paylaşımda, "Bugün TUSAŞ'a yapılan ve tamamen kınadığım iğrenç terörist saldırıdan dehşete düştüm." ifadelerini kullandı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği de, saldırının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Diğer Ülkelerden Gelen Tepkiler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtirken, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof da benzer açıklamalar yaptı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de taziyelerini iletti.

Çeşitli Ülkelerden Destek Mesajları

Çekya, Kosova, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek gibi ülkeler de sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye destek mesajları yayımladı. Bu ülkelerin liderleri, terörizmi şiddetle kınarken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Letonya, Estonya ve Norveç gibi diğer Avrupa ülkeleri de, Ankara'dan gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, Türkiye'ye yönelik dayanışmalarını ifade etti.

Avrupa ülkelerinin bu birlikteliği, TUSAŞ'a yapılan saldırının hemen ardından Türkiye'nin yanında durma isteğini ve teröre karşı ortak tavır alma kararlılığını göstermektedir.

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