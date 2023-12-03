Avrupa’yı Kar Bastırdı: Almanya'da 320 Uçuş İptal

Avrupa’da kar yağışı hayatı felç etti. Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde rekor düzeyde kar yağışı görüldü. Münih Havalimanı’nda 320 uçuş iptal olurken, tren seferleri de aksamalar yaşadı. Yollarda çok sayıda kaza meydana geldi.

KAR YAĞIŞI UÇUŞLARI DURDURDU

Avrupa’da etkili olan kar yağışı, Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde en çok hissedildi. Bölgede kayıtlara geçen kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Münih Havalimanı’nda 320 uçuş kar nedeniyle iptal edildi. Yolcular, havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı yetkilileri, yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri konusunda uyardı.

UÇUŞLAR KISITLI OLARAK BAŞLADI

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle, havalimanında uçuş operasyonları kısıtlı olarak yeniden başlatıldı. Havalimanından yapılan açıklamada, “Uçuş operasyonları sabah 6’da kısıtlı olarak yeniden başladı. Kısıtlamalar devam ediyor. Lütfen havalimanına gitmeden önce uçuşunuzun durumunu kontrol edin” denildi.

TREN SEFERLERİ AKSADI, YOLLARDA KAZALAR OLDU

Kar yağışı, demir yolu ulaşımını da etkiledi. Bölgede devrilen ağaçlar ve kar birikintileri nedeniyle bazı tren seferleri yapılamadı. Ulm ve Münih’te bazı yolcular geceyi trende geçirmek zorunda kaldı. Bavyera genelinde yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralananlar olduğu bildirildi.





Avrupa’da kar yağışı ne zaman bitecek?

Avrupa’da kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreyi aşması öngörülüyor.



Münih Havalimanı’nda uçuşlar ne zaman normale dönecek?

Münih Havalimanı’nda uçuşlar, kar yağışının durmasına bağlı olarak normale dönecek. Havalimanı yetkilileri, yolcuların uçuşlarının durumunu takip etmelerini istiyor.

Bavyera’da kar yağışı nedeniyle kaç kaza oldu?

Bavyera’da kar yağışı nedeniyle yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Kazalarda yaralananların sayısı henüz netleşmedi