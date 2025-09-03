DOLAR
Avrupalıların %56'sı AB genişlemesini destekliyor — Ukrayna'ya en yüksek onay

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:11
Avrupalıların Yarısından Fazlası AB Genişlemesini Destekliyor

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından düzenli yapılan Eurobarometer anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre, AB vatandaşlarının %56'sı Avrupa Birliği'nin daha fazla üye kabul etmesinden yana görüş bildirdi.

Anketin bulguları

Destekleyenler, kendi ülkelerinin gelecekteki genişlemeden fayda sağlayacağını düşünüyor. En sık belirtilen avantajlar arasında daha güçlü küresel etki, AB şirketleri için daha büyük pazar, daha fazla iş fırsatı ve daha fazla güvenlik yer alıyor.

Genişlemeye olan destek, özellikle gençler arasında daha yüksek. 15-39 yaş aralığındaki katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, aday ülkelerin gerekli koşulları karşıladıktan sonra AB'ye katılmaları gerektiğine inanıyor.

Katılımcılar aynı zamanda göç, yolsuzluk ve suç ile genişlemenin finansal maliyeti konusunda endişelerini dile getiriyor. Halk, aday ülkelerin hukukun üstünlüğünü ve temel hakları koruması ile yolsuzlukla mücadele etmesi gerektiğini vurguluyor.

Ülke bazında destek oranları

Ukrayna: Katılımcıların %52'si, tüm üyelik koşullarını karşılaması koşuluyla Ukrayna'nın üyeliğine olumlu bakıyor.

Karadağ: %51

Bosna-Hersek, Moldova ve Kuzey Makedonya: %48

Sırbistan: %47

Gürcistan: %46

Arnavutluk: %45

Kosova: %43

Türkiye: %37

Türkiye'nin üyeliğine en yüksek destek ise Romanya'da %60, Macaristan'da %58 ve Portekiz'de %54 olarak ölçüldü.

