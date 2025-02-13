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Avrupalıların %74’ü İsrail’i Ziyaret Etmek İstemiyor

İsrail'de yapılan bir araştırma, Avrupalıların %74'ünün ülkeyi ziyaret etmeye ilgi duymadığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:16
Avrupalıların %74’ü İsrail’i Ziyaret Etmek İstemiyor

Avrupalılar, İsrail'i Ziyaret Etme İstemiyor

Bir araştırma, Avrupa vatandaşlarının %74’ünün artık İsrail’i ziyaret etmek istemediğini ortaya koydu. Walla haber sitesinin aktardığı verilere göre, Fransızların %74’ü, Almanlar ve İngilizlerin %50’si İsrail'i görmekle ilgilenmiyor.

Gelecek 5 Yılda Ziyaret Planı Yok

İngiltere, Almanya ve Fransa'da yaşayanların %50’sinden fazlası, önümüzdeki 5 yıl içinde İsrail’i ziyaret etmeyi düşünmüyor. Araştırmaya katılan Fransızların %45’i, daha önce ülkeyi ziyaret etmiş olsalar bile tekrar gitmeyi istemediklerini belirtirken, İngiliz ve Almanların %42’si de İsrail ile ilgilenmiyor.

Çatışma İmajı

Yapılan çalışmada, fikri sorulan Avrupalıların %38’i, İsrail'in kendileri için savaşı ve Filistin-İsrail çatışmasını temsil ettiğini ifade etti. Katılımcıların %85’i son 10 yılda İsrail'i hiç ziyaret etmediğini belirtti.

ABD’de De Düşüş Var

Yahudi ve Evanjelik ABD’lilerin yalnızca %50’si, İsrail’in kendileri için kutsal toprakları temsil ettiğini düşünüyor. Evanjeliklerin %70’den fazlası ve Yahudilerin %52’si de son 10 yıl içinde İsrail’i ziyaret etmediğini belirtiyor.

Güvenlik Endişeleri ve İmaj Sorunları

Çalışmayı hazırlayan araştırmacılar Shahar Shilo, Ronit Nir ve Avi Kornes, bu durumu güvenlik endişelerine bağlıyor. İsrail Turizm Organizatörleri Bürosu Üst Yöneticisi Yossi Fattal, araştırma sonuçlarının kendilerini şaşırtmadığını dile getirerek, "İsrail hem bir imaj sorunu, hem de bir varlık sorunu yaşıyor." dedi.

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