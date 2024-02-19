Avukat Feyza Altun'a soruşturma açıldı: Altun sosyal medya paylaşımları sebebi ile hakim karşısına çıkacak

Avukat Feyza Altun, sosyal medyada yaptığı şeriat ile ilgili paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçunu işlediği iddiasıyla resen soruşturma başlattı. Altun, Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 maddesi kapsamında yargılanacak.

Soruşturma, TCK 216/1 maddesinde tanımlanan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla açıldı. Bu maddeye göre, halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak, diğer bir kesime karşı alenen kışkırtan kişi, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike doğması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanır.

Avukat Feyza Altun, dini değerlere yönelik haddini aşan ifadeleriyle tanınıyor. Altun, daha önce de çocuklara dini eğitimi istismar olarak nitelendirmiş ve "Trans çocuklar vardır" demişti. Altun, bu sefer de Şeriat ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. İslam dinine açıkça hakaret eden Altun'a sosyal medyadan büyük tepki geldi.