Avukat Mücahit Birinci İfadeye Çağrıldı: İBB Yolsuzluk Soruşturması

Avukat Mücahit Birinci 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı

İBB yolsuzluk soruşturmasında cezaevi görüşmesi iddiaları soruşturmayı tetikledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheliyle avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, 4 Ağustos'ta bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımların ardından soruşturmanın başlatıldığı hatırlatıldı. İddiaların odağındaki görüşme süreci ve içeriğinin mercek altına alındığı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu iddialar nedeniyle şüpheli konumuna getirilen Mücahit Birinci için, avukat olması nedeniyle soruşturma izni talebinde bulunulduğu ve Adalet Bakanlığı tarafından izin verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Mücahit Birinci'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için savcılıkta hazır bulundurulması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldığı kaydedildi.

Başsavcılığın açıklaması, soruşturma süreçleri ve yetkili mercilerce yürütülecek değerlendirmelere işaret ederken, ilgili makamların incelemeleri sürdürüyor.