Avustralya 14 Rus Vatandaşa Yaptırım ve Seyahat Yasağı Getirdi

Avustralya, Ukrayna saldırılarını destekledikleri gerekçesiyle 14 Rus vatandaşına yaptırım ve seyahat yasağı uygulama kararı aldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:48
Hükümetten tepki ve Navalnıy duruşması sonrası eleştiriler

Avustralya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle 14 Rus vatandaşına yaptırım uygulanmasına karar verdi. Karar kapsamında ilgili kişilere mali kısıtlamalar ve seyahat yasakları öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Penny Wong, basın açıklamasında cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy’in eşi Yulia Navalnaya ile görüştüğünü belirtti. Wong, Rusya'yı Navalnıy'nin ölümüne ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmemekle suçladı ve bu durumdan Vladimir Putin ile Rus hükümetini sorumlu tuttu.

Wong, Rusya'nın sivil topluma ve insan hakları savunucularına yönelik baskılarını kınadıklarını ve Rusya'yı uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ettiklerini bildirdi.

Yetkili makamlar, ifade özgürlüğüne engel olan ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren kişilere karşı uygulanan tedbirler kapsamında 14 kişiye yaptırım ve seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.

Haberde ayrıca, Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilen ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan suçlu bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'nin Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Avustralya'nın kararı, uluslararası platformlarda Rusya'ya yönelik baskıların devam edeceğinin ve insan hakları ihlallerine karşı yaptırım araçlarının kullanılmaya devam edeceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

